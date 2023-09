Dramă în familia lui Emil, ucis în explozia de la Călimănești: ”Am pierdut tot ce aveam mai scump, avea copii de crescut”

Bărbatul a ajuns la locul exploziei de la Călimănești în noaptea fatidică pentru a descărca un transport de ciment, însă a murit carbonizat în cabină. Sora sa a ajuns la locul exploziei și nu a putut să-și ascundă durerea, în condițiile în care copiii lui Emil au rămas acum orfani.

Dramă în familia lui Emil, ucis în explozia de la Călimănești

. Avea copii şi trebuia să îi întreţină şi să îi crească. Sper să nu treacă nimeni prin ce trecem noi. O familie îndurerată, îndoliată. Copii rămaşi fără nimeni”, povestește sora lui Emil. ”Foarte bun, un om muncitor, pentru familie şi pentru vecini că ne-a ajutat de atâtea ori cu orice,E foarte greu”, transmite și o vecină.

Potrivit , explozia de la Călimănești putea fi evitată, însă tot mai multe nereguli sunt descoperite în ultimele zile. De exemplu, conduca care a explodat pe șantier ar fi fost fisurată de mai mult timp, iar reporterii Observatornews.ro au obținut imagini în care se vede o gaură în magistrală.

era apărută de mai multă vreme, însă Transgaz anunță că țeava era intactă înainte de intervenția muncitorilor. Magistrala a fost construită acum 30 de ani, iar fisursa a fost analizată inclusiv de prefectul de Vrancea, Nicușor Halici.

”În una din secţiuni, cum am văzut, da, avea o fisură. Era în baza de jos fisurată. E în zona de jos, nu putea fi atinsă de utilaj”, explică prefectul. Potrivit surselor de pe șantier, muncitorii ar fi trebuit să lucreze doar cu lopata în zona magistralei, din motive de siguranță, însă angajații foloseau un compactor pentru că se grăbeau.

”Cel mai probabil, s-au aprins de la echipamentele de la maşinile care s-au găsit în realul erupţiei propriu-zise a gazului natural. Exista posibilitatea ca această distrugere a rezistenţei materialului să înceapă la un moment dat, să continue şi să existe un punct T zero în care pur şi simplu plesneşte conducta”, a analizat situația și Dumitru Chisăliță, expert în energie.

În replică, reprezentanții Transgaz resping acest scenariu și anunță că magistrala a fost reabilitată în 2018. ”Conducta din Vrancea avea un diametru de 80 de cm. În ipoteza în care era o scurgere de gaze, ea ar fi fost simţită de către oameni. E greu de crezut că un muncitor simte miros de gaz şi continuă să lucreze”, a transmis purtătorul de cuvânt al Transgaz, Alexandru Macoveiciuc.

Marcel Ciolacu, premierul României, crede că problema e cu siguranță ”la proiectare”: ”Eu aş pleca de la proiectare. S-a proiectat peste magistrala lui Transgaz. Ştiţi că aveau loc şi lucrări de înlocuire ale magistralei”. O altă ipoteză și mai șocantă e că muncitorii nici măcar nu știau că acolo există o magistrală de gaz, mai ales că pe șantier nu exista niciun diriginte de șantier delegat de Ministerul Transporturilor.

Florin, unul dintre muncitorii care au scăpat cu viața, povestește cum a scăpat. ”În faţa mea s-a aprins o mare flacără. În jur de 25 de metri înălţime. Am fugit cât am putut de tare. În dreapta am mai văzut încă un coleg care fugea şi el să se salveze de focul acela. L-am aşteptat şi pe el, s-a urcat în maşină şi a zis: Dă-i că nu mai pot, sunt ars! Sunt prăjit pe spate!”, a declarat bărbatul pentru sursa citată.