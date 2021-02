Drama prin care trece fiica Irinei Loghin: „Ne chinuim foarte mult”

Este fiica uneia dintre cele mai apreciate doamne ale muzicii populare românești, i-a moștenit nu doar frumusețea, ci și talentul, are un soț care o adoră și o mie de motive să se considere împlinită. De fapt, ai crede că la cei 43 de ani pe care tocmai împliniți nu îi lipsește absolut nimic.

Ei bine, pentru Irinuca Cernea, căci despre ea vom vorbi în cele ce urmează, tot acest tablou va fi perfect numai în clipa familia se va mări cu încă un membru. Și să nu credeți că stă cu mâinile în sân.

Dispusă să facă orice pentru a-și îndeplini visul de a deveni mamă, fiica Irinei Loghin a decis să urmeze un tratament de fertilizare și speră ca în curând să rămână însărcinată. „Eu îmi doresc mult o fetiță”, a mărturisit îndrăgita solistă de muzică populară.

Fiica Irinei Loghin visează să devină mamă, la 43 de ani. Totul despre tratamentul pe care îl urmează

„Dorim ca anul acesta să-i facem un nepoțel mamei. Ne chinuim foarte mult să-i îndeplinim dorința. Am mers la medic, urmez un tratament. Medicii fac și ei ce pot, acum trebuie să mai vrea și Dumnezeu.

Nu e o problemă medicală, suntem sănătoși amândoi, dar bebelușul se lasă așteptat. Eu îmi doresc mult o fetiță. Am crescut numai cu fratele meu, surorile mamei mele au avut numai băieți, de aceea vreau o fetiță”, a dezvăluit Irinuca Cernea.

Și Irina Loghin a trecut prin tratamente dureroase pentru a deveni mamă

A fost binecuvântată cu doi copii minunați și îi iubește ca pe ochii din cap, dar puțină lume știe ce chinuri a trebuit să îndure Irina Loghin pentru a-i aduce pe lume. „La 35 de ani, când m-am dus într-un turneu la Cluj, m-am interesat ce pot să fac, aflasem că la Cluj sunt profesori foarte buni.

M-am dus la un profesor ginecolog, ca să îmi facă un consult. Mi-a dat un tratament de șase luni, mi-a făcut histerosalpingografia. Îţi introduce un lichid, o soluţie în uter, care este înfiorătoare, ustură așa de tare!

El a observat că am avut o răceală în copilărie, foarte puternică și netratată la timp. Această analiză era și un tratament, deoarece îmi introdusese lichidul acela și am devenit fertilă. Imediat, la nicio lună de zile, am rămas însărcinată”, este episodul dureros rememorat de îndrăgita interpretă de muzică populară în cartea sa biografică, „Viața mea este ca un cântec”.