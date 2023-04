Drama trăită de Andreea Lazăr de la Chefi la Cuțite. Și-a pierdut soțul când era însărcinată

Ediția cu numărul cinci de la Chefi la Cuțite s-a dovedit a fi una încărcată de emoții. Au existat numeroase momente amuzante, neașteptate, iar printre altele și unele povești de viață care pe mulți i-au ținut cu sufletul la gură, ori i-au pus pe gânduri.

Povestea dureroasă a concurentei Andreea Lazăr de la Chefi la Cuțite

Andreea Lazăr a fost una dintre concurentele de la Aceasta a vorbit despre pasiunea pentru gătit și de asemenea, a adus în discuție și un eveniment marcant din viața sa. Pe cât de fericită este acum, în trecut, tânăra credea că lucrurile rele nu vor dispărea din viața ei.

Andreea Lazăr de la Chefi la Cuțite a trăit o dramă cumplită. În urmă cu ani buni, aceasta și-a pierdut soțul La acel moment, tânăra era însărcinată, iar viața ei avea să se schimbe total. Deși avea planuri mărețe de viitor, viața i-a rezervat o surpriză neplăcută.

Iată însă că anii au trecu treptat, iar după o lungă suferință, Andreea Lazăr și-a găsit puterea și a reușit să treacă peste acest eveniment. Și-a continuat viața, având în vedere că se pregătea să devină mamă, iar ulterior lucrurile s-au aranjat și în cazul său.

De asemenea, tânăra a mai povestit și că a văzut numeroase imagini de la locul accidentului care au marcat-o total. Au fost zile în care a plâns continuu și în care nu știa ce va face mai departe. Mai târziu însă, a reușit să îi facă o promisiune fiului ei și anume că va avea grijă de el atât cât va putea.

Andreea Lazăr și-a refăcut viața

”Mai am încă un copil. Primul soț, din păcate a avut un accident de mașină și a murit. Am văzut scena, filmări și poze de la locul accidentului. Am rămas așa cu o imagine urâtă. M-am uitat la Matei și i-am promis că voi avea grijă de el.

Două săptămâni a fost tragic, udam perna și nimeni nu știa. Trebuie să fim puternici, nu avem ce face, mai ales că avem un copil. Am grijă de viața mea în continuare, să merg înainte și să nu mă gândesc. Nu pot să-i aduci înapoi, asta e”, a spus Andreea Lazăr la Chefi la cuțite.

Iar între timp concurenta de la Chefi la Cuțite a reușit să cunoască o altă persoană specială. Aceasta s-a căsătorit din nou, de această dată cu Cristian. Mai mult de atât, Andreea Lazăr este însărcinată în trei luni și urmează să devină mamă din nou.

În momentul în care bărbatul a apărut în viața sa, femeia spune că și-a dat seama că mai există o șansă la fericire, indiferent de situație. ”L-am cunoscut pe Cristian și mi-am dat seama că a apărut soarele. Mi-am dat seama că se poate și așa”, a spus concurenta.