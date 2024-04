Dumitru Coarnă, investiții din salariul de parlamentar. Câți bani mai are în conturi deputatul trecut pe la PSD, AUR și ajuns acum susținătorul lui Piedone

Fostul lider al sindicatului polițiștilor, Dumitru Coarnă, câștiga în 2019 peste 150.000 lei pe an. O sumă imensă pentru acel an, dar și peste salariul de parlamentar pe care avea să-l încaseze începând cu 2020, după ce a fost ales pe listele PSD. În total, cu tot cu pensia din MAI, fostul sindicalist avea să încaseze peste 200.000 lei pe an. Totuși, după primii trei ani în Parlament, acesta avea să nu mai aibă aproape nimic în conturile de economii, ci doar trei credite noi de plătit la bănci.

Banii investiți într-o mașină și două apartamente în Sinaia

Potrivit declarației de avere, depuse în iunie 2020, deci cu câteva luni înainte să fie ales parlamentar, Dumitru Coarnă câștiga 156.000 lei în funcția de președinte al sindicatului polițiștilor, SNPPC. La această sumă se mai adăuga încă aproape 65.000 lei, pensia de stat, plus încă 30.000 lei, renumerația pentru prezența în Consiliul CES.

Cum și soția acestuia, profesoară, câștiga peste 100.000 lei pe an, școala de stat plus un after-school, soții Coarnă aveau în bănci economii de aproape 450.000 lei. Ca bunuri, cei doi dețineau un teren agricol în Călărași, un apartament de 73 mp în Capitală și un autoturism Opel, fabricat în 2017. Cei doi nu aveau niciun credit la bancă contractat.

Doi ani mai târziu, în declarația de avere din 2022, deputatul Dumitru Coarnă declară salariul de la Camera Deputaților de 134.000 lei, plus pensia de 65.000 lei. Practic, un venit cu circa 50.000 lei mai mic. În conturile din bănci, soții Coarnă mai aveau economii de doar 219.939 lei. De asemenea, apare menționat un credit de 19.900 lei, contractat în 2015, dar care nu era menționat în declarațiile de avere anterioare, dar și un leasing de 45.000 lei, contractat în 2020, pe o perioadă de patru ani.

La bunuri noi, apare menționat în plus un autoturism Skoda, fabricat în 2020, dar și un apartament de 62 mp, în Sinaia, cumpărat în anul 2021. Pe site-urile de specialitate, apartamentele cu aceeași suprafață se vând în Sinaia cu prețuri ce variază de la 65.000 euro, până la 200.000 euro.

Un an mai târziu, în ultima declarație de avere depusă în 2023, deputatul Dumitru Coarnă mai avea în conturi doar 23.000 lei. Apar menționate în plus alte trei credite, toate contractate în anul 2023 pe o perioadă de cinci ani, în valoare totală de 149.000 lei. Dacă adăugăm și cele două credite anterioare, practic acesta datora băncilor peste 215.000 lei. Concret, în doar trei ani în Parlament, Dumitru Coarnă a trecut de la economii de 450.000 lei la datorii de peste 210.000 lei.

La capitolul bunuri, în această ultimă declarație de avere, apare un nou apartament, și acesta tot în Sinaia, însă cu o suprafață aproape dublă, de 111,7 mp. Pe site-urile de imobiliare, prețul unui apartament cu o suprafață similară în Sinaia se vinde cu prețuri ca variază între 150.000 euro și până la 350.000 euro, atunci când vorbim de apartamente de lux. Astăzi, pe unul dintre cele mai populare site-uri de imobiliare, sunt doar cinci apartamente cu suprafață de peste 100 mp de vânzare în Sinaia, celelalte trei avânt prețuri de circa 230.000 euro.

Drumul de la PSD la AUR și procesele pe rol

Cu doar puțin peste 4.000 de euro în conturi, Dumitru Coarnă s-ar putea să fie nevoit să facă un nou credit la bancă după ce, în 2020, polițistul Radu Gavriș l-a dat în judecată cerându-i daune morale de 50.000 euro pentru unele declarații făcute de deputat. Dosarul s-a judecat deja la două instanțe, Tribunalul București și Curtea de Apel, iar ambele sentințe au fost împotriva deputatului, , iar a doua, la doar 2.000 euro. În prezent, cauza se judecă într-un alt dosar, aflat tot pe rolul Tribunalului București, următorul termen fiind pe data de 20 iunie, anul curent.

Aflat la primul mandat de deputat, Dumitru Coarnă s-a făcut remarcat imediat. Alături de colegii din PSD și AUR, a fost care își propunea, printre altele să pedepsească ”accesarea sau manipularea activității neuronale” precum și ”orice intervenție asupra conexiunilor neuronale”. Momentul culminant a venit la câteva zile după începerea războiului din Ucraina, atunci când, împreună cu Diana Șoșoacă și alți doi parlamentari, a mers în audiență la Ambasada Rusiei unde au încercat să prezinte o așa numită „poziție de neutralitate” a României.

Acest gest avea să conducă la excluderea sa din PSD, de unde a trecut la AUR. În partidul lui Simion a stat până la începutul acestui an, de unde a plecat în urma unui scandal în care a acuzat conducerea centrală a AUR că nu dorește înființarea de organizații locale pentru ca să-și poată păstra monopolul asupra numirii candidaților la alegeri.

S-a înscris imediat în Partidul România Puternică, la fel, un partid naționalist-conservator, înființat de un om de afaceri . Aici se pare că nu a stat decât câteva săptămâni, scriind că .

„Sunt Dumitru Coarnă, deputat neafiliat, și am ales sa îl susțin pe Cristian Popescu (Piedone) la Primăria Bucureștiului, deoarece este un foarte bun cunoscător al administrației publice, care se implică activ în comunitate. Candidatul PUSL, domnul Cristian Popescu (Piedone), este soluția pentru o capitală modernă”, scria acesta pe pagina sa de Facebook, la începutul lunii aprilie.

Până acum PUSL nu și-a anunțat decât candidații pentru alegerile europene, rămâne de văzut dacă fostul sindicalist va prinde un loc eligibil la alegerile din acest an pe listele vreunui partid. Fără salariul de parlamentar, venitul lunar al fostului lider sindical, adică pensie plus banii din arenda terenului, este de doar 6.600 lei.