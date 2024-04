Condamnați penal, evazioniști, vedete TV și mulți traseiști. Cu cine atacă Piedone și Șoșoacă alegerile europarlamentare

Partidul lui Dan Voiculescu, PUSL, are parte de o campanie electorală complet neașteptată odată cu intrarea în lupta pentru Primăria Capitalei a lui Popescu Piedone, un personaj intens mediatizat, considerat a fi principalul contracandidat al primarului Nicușor Dan. PUSL și-a anunțat recent lista candidaților pentru Parlamentul European, și speră ca prin comasarea alegerilor locale cu cele europene să poată beneficia de notorietatea liderului partidului. De partea cealaltă, SOSRO, partidul senatoarei Diana Șoșoacă pleacă în lupta pentru Bruxelles chiar cu liderul de partid.

Cu cine au plecat la luptă Piedone și Voiculescu

Lista PUSL pentru alegerile europarlamentare este deschisă de generalul de brigadă (r) Cristian Barbu. „Vă pot spune că PUSL este singurul partid care s-a gândit la Comisia de Securitate şi Apărare din Parlamentul European şi de aceea vom câștiga această bătălie”, a spus acesta la evenimentul de săptămâna trecută, unde partidul și-a prezentat lista de candidați.

Generalul Cristian Barbu a fost rectorul și comandantul Academiei Tehnice Militare între 2009 și 2016. De altfel, întreaga sa carieră este una exclusiv academică, începând cu 1985 fiind asistent universitar la Academia Tehnică Militară, acolo unde avea să-și obțină și titlul de doctor în 1997. După anul 2016 a fost consilier al ministrului apărării, iar astăzi este una dintre vocile avizate în spațiul public românesc cu privire la conflictul militar din Ucraina.

Generalul în rezervă nu se va afla însă la primul scrutin, el fiind fost membru ALDE care, la alegerile din 2020 a candidat din partea ProRomânia, partid care a fuzionat cu ALDE, la alegerile parlamentare. A fost primul pe lista pentru Senat la Vrancea, în vreme ce pentru Cameră a fost preferată o creatoare de modă.

Pe lângă cariera militară și cea politică, generalul Cristian Barbu s-a implicat și în afaceri. În anul 2003 își deschide prima firma, Areaconsulting SRL, din Ploiești, firmă care însă nu ceva activitate economică decât în următorii doi ani, ani în care realizează și ceva profit, însă sub 150.000 lei.

În anul 2004 își înființează o a doua firmă, CREST PRODCOM IMPEX — S.R.L, tot din Ploiești, cu domeniul de activitate comerțul și importul de piese auto. În primul an de activitate firma cu 12 angajați a avut o cifră de afaceri de 3,7 milioane lei, cu un profit de 170.000 lei. În anul 2018 această firmă avea să ajungă la o cifră de afaceri de puțin peste 600.000 lei, și pierderi de aproape 50.000 lei, iar în anul următor firma avea să fie radiată. În 2018, Barbu avea să încaseze 40.000 lei din profitul firmei, o sumă sub pensia militară de 100.000 lei, sau sub cei 55.000 lei încasați din închirierea unor spații comerciale în același an. Cu un an înainte, firma de piese auto îi adusese un venit de 140.000 lei. În 2018, pe lângă pensia militară, de la MApN încasa un salariu de 120.000 lei. Practic, după 2019, atunci când afacerile au început să meargă prost, s-a reorientat către politică.

Locul secund pe lista PUSL este ocupat de Lia Ardelean, fostă deputată între 2004 și 2008, membră a PUR din 1996, partid pe listele căruia a fost aleasă în Parlament (PSD+PC). În anul 2012 a fost candidatul USL la Primăria Aradului, iar apoi s-a retras din viața politică. Anul trecut a revenit pe scena politică, fiind desemnată președinta filiale din Arad a PUSL. „Cât timp îi dă Dumnezeu sănătate Președintelui Fondator al Partidului Umanist dl Dan Voiculescu știu că pot face politică așa cum știu eu, politică pentru oameni”, avea să sublinieze aceasta într-un mesaj pe pagina ei de Facebook, la revenirea în PUSL. Din anul 1993 are propria firmă „Lia Ardelean SRL”, firmă care în 2022 a ajuns al un singur angajat și zero, cifră de afaceri declarată.

Poziția a treia pe lista partidului lui Voiculescu îl găsim pe Mugur Ciuvică, fostul consilier al președintelui Constantinescu, în ultimii ani, invitat permanent al emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, unde este prezentat ca director al Grupului de Investigații Politice.

În poziția a patra pe listele PUSL găsim un alt fost deputat, Liviu-Bogdan Ciucă, și el membru în Partidul Conservator pe listele căruia a obținut trei mandate, între 2004 și 2012. Este profesor universitar la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și, din 2014, membru în Biroul Executiv al Uniunii Naționale a Notarilor Publici. În anul 2013, deputatul era cercetat de către DNA în dosarul fostului deputat Mihail Boldea pentru infracțiunile de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, trafic de influență, spălare de bani și fals în declarații. Prejudiciul în acest dosar, ce viza achiziționarea frauduloasă a unui teren de 40 ha, . Fostul deputat a negat mereu acuzațiile din acest dosar. În anul 2016, veniturile acestuia din activități notariale depășeau suma de 600.000 lei.

În poziția a cincea pe listele PUSL o găsim pe Raluca Bugnar, președinta PUSL Hunedoara. Și aceasta se află la a doua candidatură, după ce în 2020 a candidat pentru un mandat de senator, pe listele PMP însă. Cu multe declarații critice la adresa PNRR-ului, Raluca Bugnar este o femeie de afaceri, cea mai importantă firmă a sa fiind Antrepriza Transilvania SRL, cu activitate în domeniul minier. În 2016 firma avea o cifră de afaceri de aproape 20 de milioane, 56 de angajați și peste un milion de lei profit. Anii pandemiei 2020 și 2021 au lovit puternic însă firma, care în 2022 a rămas la doar 7 angajați și un profit de sub 100.000 lei, după ce în anii trecuți înregistrase pierderi de peste un milion de lei.

Alte nume controversate pe lista PUSL

Chiar dacă pe primele cinci poziții, PUSL a venit cu doi foști deputați și alți doi foști candidați din alte partide, drept unul anti-sistem. Liderul acestuia a criticat la evenimentul de lansare clasa politică și modul în care țara a fost guvernată în ultimele decenii. „Cu încrederea dumneavoastră astăzi sunt speranța Bucureștiului. Asta înseamnă să rezonezi cu problema oamenilor, cu frecvența lor, uitată de prea mulți politicieni. De treizeci de ani, aceeași Mărie, cu altă pălărie. Aceleași promisiuni, iar apoi patru ani de mandat stau în birouri”, a spus Piedone.

Chiar dacă PUSL nu are șanse reale să obțină mai mult de unul sau două mandate, în cazul în care va trece pragul electoral, partidul și-a prezentat o listă cu 35 de candidați. Printre celelalte 30 de nume găsim, de asemenea, foști candidați sau membri ai altor partide.

În acest sens, pe poziția a șasea îl găsim pe Bogdan Jelea, fost membru PNL și consilier local la Sectorul 5 până în 2020, atunci când a fost exclus din partid pentru că a participat la emisiunea Sinteza Zilei. Anii din politică i-au adus nenumărate sinecuri în CA-urile companiilor de stat. La fel, a ocupat funcția de director adjunct la Societatea Națională a Apelor Minerale, unde în prezent este doar șef serviciu, post unde în 2022 a fost plătit cu 129.000 lei.

A fost angajat și la Institutul de cercetare și dezvoltare în informatică la biroul de relații publice și are și propria sa firmă de consultanță, Brilliant Strategic Consulting Group SRL, înființată în 2022, an în care i-a adus acestuia un venit de 35.000 lei. Printre alte companii de stat unde acesta a fost angajat de-a lungul anilor se mai numără: Delfincom, Ceprohart, CFR Marfă, Ciprom, Conpet SA, ISCTR și Palatul CFR.

Pe poziția a opta îl găsim pe avocatul Daniel Ionașcu, fost președinte executiv al partidului. Numele său a ajuns în atenția presei după ce de un cuplu de pensionari care l-ar fi angajată să-i reprezinte dar care nu s-a mai prezentat apoi la termenele din proces. Onorariul plătit de aceștia ar fi depășit suma de 80.000 lei.

Până în 2020, vicepreședinte al CJ Ialomița, ales pe listele ALDE, Ionel Gae candidează acum pe listele PUSL pentru Parlamentul European fiind în poziția a noua, chiar în fața fostului ministru al educației și senator PSD, Liviu Pop. Anunțul înscrierii în PUSL a fost făcut în decembrie 2023.

Un alt traseist ajuns pe listele PUSL este și Dulamă Laurențiu, consilier județean la CJ Neamț, fost președinte al organizației județene a PMP. Este unul din personajele care s-au remarcat în jurul lui Pinalti, a fost director la societatea locală SC Parking SA. În octombrie își anunțase intenția să candideze la Primăria Piatra Neamț.

Pe poziția a 12-a o găsim pe avocata Marian Vârgă, fosta președintă a Tribunalului Argeș. După ce s-a pensionat din magistratură, fosta judecătoare a intrat în politică în partidul lui Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea, Alianța Pentru Patrie, unde a ocupat funcția de vicepreședinte al partidului. Anul trecut aceasta a făcut pasul către George Simion, fiind membră AUR și coordonatoare a comisie juridice a AUR. Deși astăzi o găsim pe listele PUSL, aceasta și-a justificat adeziunea la AUR pe motiv că este singurul partid care luptă pentru suveranitatea națională.

Ciprian Faraon, candidatul PUSL la Primăria Sibiului, este și el pe listele pentru europarlamentare după ce s-a înscris recent în partidului lui Voiculescu, după ce timp de doi ani a făcut parte din Forța Dreptei. Tot la capitolul traseiști poate fi trecut și Gheorghe Pintea, șeful PUSL Bihor, fost UNPR, apoi ALDE. Cu grad de colonel, a scris despre acesta că este unul dintre beneficiarii avansărilor făcute de fostul președinte al UNPR, Gabriel Oprea.

Tot pe listele PUSL îl mai găsim și pe fostul ministru de interne din guvernarea Boc, Gabriel Berca. În 2017 acesta a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. În acest dosar, instanța a decis confiscarea mitei de 92.500 euro de la acesta. Nu în ultimul rând, tot pe această listă este trecut și Dumitru Miroiu, fostul lider al filialei din Gorj a Partidului Ecologist. Acesta a fost demis din fruntea ecologiștilor după un scandal intern, dar și acuzații cu privire la un în care era implicată șefa organizației de femei. Înainte să ajungă la PUSL a trecut pe la PRR, Partidul Români pentru România, formațiune care anunțase că-l susține pe suveranistul Călin Georgescu.

În final, pe poziția 26, o găsim pe șefa PUSL Brăila, Laura Mihaela Iusein. Aceasta, în calitate de administrator al uneia din cele trei firme unde este acționar, a fost condamnată în 2021 pentru . Sancțiunea a fost plata unei amenzi penale de 2.000 lei.

Candidații cu care se prezintă Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă va deschide lista pentru alegerile europene a partidului pe care-l conduce, SOS România. Lista cuprinde nu mai puțin de 43 de nume, însă imediat după ce lista a fost depusă la BEC, Marius Tudor, aflat pe locul 20, și-a anunțat demisia din partid, nemulțumit că a fost pus pe un loc „neeligibil”. „Oameni buni, mi-am retras candidatura la alegerile europarlamentare de pe listele S.O.S România și demisionez din acest partid. Lista la europarlamentare a fost dezvoltată cu o lipsă totală de transparență, depusă fără să fim consultați, informați, iar eu am fost pus pe locul 20 (loc care nu este eligibil), după atâta muncă și sacrificii, dar mai ales după foarte multe insulte și jigniri îndurate”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Cum SOS RO este cotat să treacă pragul electoral există șansa ca partidul să obțină chiar două dintre cele 33 de mandate ale României. După , patronul postului de televiziune Zeus TV, fostul Canal Teleshop pe care l-a cumpărat în 2010. Fostul absolvent al Facultății de Filosofie și al Colegiului Național de Apărare este asociat unic al firmei RIVIGINTIO PRODUCTION – S.R.L. Alte trei firme în care acesta a fost acționar au fost radiate până în prezent.

Această firmă a avut în 2020 un profit net de peste 400.000 lei, însă în 2022 profitul a scăzut la doar 31.555 lei. În 2018 și 2019 firma a avut și patru contracte publice câștigate, două dintre acestea, în valoare de 135.000 lei fiecare, au fost contracte de servicii pentru evenimente încheiate cu Primăria Corbeanca.

Pe poziția a treia în listele SOS RO îl găsim pe Ștefănel Dan Marin, care se declară analist politic de profesie. Consilier local la Primăria Capitalei din 2012, ales pe listele PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu, însă numele acestuia a devenit cunoscut când a fost primar interimar după arestarea lui Sorin Oprescu. În prezent este consilier local la Sectorul 4, unde a fost ales pe listele PMP. Are o firmă, Iralex Food, unde soția este unic acționar, iar potrivit ultimei declarații de avere în 2022 această firmă i-a adus 275.000 lei.

Poziția a cincea în listele partidului Dianei Șoșoacă este avocatul Sava Dragomir Tomașeschi (foto deschidere), din Iași. În anul 2017, acesta era trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă, iar Curtea de Apel Iași îl condamna la șase ani de închisoare un an mai târziu. Înalta Curte schimba însă pedeapsa cu închisoarea într-un simplu avertisment. A fost subprefect timp de trei ani, între 2009 și 2012, susținut de PDL, iar la alegerile din 2020 a candidat pe listele Partidului Împreună pentru Moldova, după ce inițial a trecut o perioadă și pe la PNL. Înainte să ajungă la partidul Dianei Șoșoacă a trecut rapid și pe la AUR. În 2020, veniturile sale din avocatură au fost de 265.000 lei.

Pe poziția a șaptea îl găsim pe Marin Costache, fost membru al PUSL, fost candidat al umaniștilor la Primăria Craiova, cu sloganul de campanie „vă dau timpul înapoi”. O altă „vedetă” prezentă pe listele SOS Ro este președinta filiale din Călărași a partidului, Amalia Bellantoni (foto). Numită în presa de can-can drept „scorpia de la Chefi la cuţite”, aceasta a dobândit notorietate după prezența la emisiunea de la Antena 1.

„Aceste alegeri sunt ultima şansă a României de a mai exista, unica şansă a poporului să mai existe ca entitate. Este totul sau nimic. Vin aici şi se implementează. Au venit extratereştrii, îşi fac baze militare, trec tancurile, ne cumpără pământurile. Alegerile pot constitui Ziua Independenţei României dacă poporul iese la vot şi votează S.O.S. România. Suntem singurii naţionalişti din spectrul politic”, declara săptămâna aceasta Diana Șoșoacă cu privire la importanța alegerilor din iunie.