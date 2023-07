Dumitru Dragomir, amintiri de coșmar: „M-au curățat imediat!”. Video Exclusiv

Dumitru Dragomir a revenit cu o serie de dezvăluiri savuroase . De această dată, „Oracolul din Bălcești” a depănat amintiri din „Epoca de Aur”. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost dat afară din funcția de vicepreședinte al clubului Chimia Râmnicu Vâlcea după un chef de pomină.

Dumitru Dragomir, amintiri de coșmar din „Epoca de Aur”

Plecând de la cu ocazia celebrării a 40 de ani de la performanțele Craiovei Maxima în Cupa UEFA, Dumitru Dragomir și-a adus aminte un episod la finalul căruia avea să fie dat afară din funcția pe care o ocupa, cea de vicepreședinte la Chimia Râmnicu Vâlcea.

ADVERTISEMENT

În 1973, Chimia Râmnicu Vâlcea a câștigat Cupa României după o finală cu Constructorul Galați, scor 1-1 în primul meci, 3-0 în manșa secundă. La o vârstă destul de fragedă, Dumitru Dragomir ocupa deja funcția de vicepreședinte al clubului din Râmnicu Vâlcea. Fostul președinte al LPF a confirmat că a trecut prin momente de sărbătoare care ulterior s-au sfârșit „tragic”.

„La una am rămas fără serviciu, dar nu mai vreau să povestesc. (n.r. era pe vremea lui Ceaușescu?) Da. Câștigasem Cupa României și în centrul orașului am făcut o paranghelie. Meciul cu FC Argeș a fost în semifinală. Finala a fost cu Galați. După meciul cu Galați când am câștigat Cupa. Chimia era în Divizia B și în următorul an i-am promovat în prima ligă”, și-a început povestea Dumitru Dragomir, la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

„Am mai stat două-trei luni și m-au curățat”

„Am făcut o paranghelie. Ne-au așteptat 10-15.000 de oameni în centrul orașului și eu la Casa Vâlceană am făcut o paranghelie. Eu nu eram cu băutul. Erau unii membri de partid și ceilalți s-au dușmănit.

Îl dușmăneau pe secretarul cu organizatoricul care răspundea de sport, de fotbal. El a făcut ce am vrut eu și de-aici mi s-a tras curățarea. Am mai stat două-trei luni și m-au curățat.

ADVERTISEMENT

Mai făceam greșeli. N-aveam experiență. Era unul secretar cu economicul Ionescu și nu l-am chemat la masă. Crețu mi-a zis, era secretar cu organizatoricul: ‘Băi, Mitică, tată. Invită-i mă pe toți. Nu vreau!’. Nici pe primar, unul Stoica, nu l-am chemat că era dușmanul meu și m-a dat afară.

Eu eram cu ceilalți. ‘Cine se leagă de mine acum?’, gândeam eu. În câteva luni mi-au dat cu șutul în c*r după ce promovasem”, a mai spus Dumitru Dragomir, în cadrul emisiunii FANATIK.

Dumitru Dragomir a adus primul trofeu Chimiei Râmnicu Vâlcea

Chimia Râmnicu Vâlcea s-a impus categoric în a doua partidă din finala Cupei României din 1973, scor 3-0 cu Constructorul Galați. Golurile victoriei au fost marcate de Vasile Iordache II și Gheorghe Gojgaru. Trofeul din Cupa României a fost primul din istorie pentru clubul oltean.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Un an mai târziu, Chimia Râmnicu Vâlcea avea să promoveze pe prima scenă a fotbalului din România. Dumitru Dragomir și-a lăsat rapid influența asupra clubului antrenat în momentul câștigării Cupei de către Dumitru Anescu. Dumitru Dragomir a dezvăluit cum au „motivat” șefii concedierea lui „Don Corleone” de la conducerea Chimiei Râmnicu Vâlcea.

„Știi ce motiv mi-au găsit, nu? Înaintea unui meci cu Dinamo am jucat la Constanța și de la Constanța ne-am oprit la Făgăraș să facem un meci amical. M-au acuzat că am dus echipa la soare. Am venit la munte și am venit iar la soare la Vâlcea. Ionescu și cu încă doi secretari m-au curățat. M-am dus antrenor la Motru și la Motru nu am pierdut niciun joc până nu am plecat”, a încheiat povestea Dumitru Dragomir.