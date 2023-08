Dumitru Dragomir, îndrăgostit de pălării: „Pe cea mai scumpă o am de la FCSB – Chelsea”

, Dumitru Dragomir nu a renunțat niciodată la pălării. El spune că cea mai scumpă a costat foarte mulți bani.

Dumitru Dragomir despre cea mai scumpă pălărie

la Londra, pentru unul dintre meciurile jucate cu Chelsea. De acolo și-a luato pălărie ce costa 1.200 de lire, adică, în banii de azi, 1.600 de lire, respectiv peste 9.000 de lei.

ADVERTISEMENT

”Am cumpărat o pălărie din Anglia, acum vreo 11-12 ani, am fost cu FCSB când au jucat cu Chelsea. Am cumpărat o pălărie din Anglia și am dat pe ea 1200 de pounds.

Cred că are cinci grame, nu se șifonează, poți să o bagi în bagaj. Am văzut multe, dar nu mai scumpe de 1200 de pounds”, a spus Dumitru Dragomir, la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Nu e singura pălărie „de lux” pe care o are

Dragomir spune că și-a mai muat trei pălării de lux de la un designer miliardar, pe o insulă de lângă Napoli, acolo unde a ajuns cu ajutorul unei bărci deținute de Cristi Borcea.

”Am mai fost pe o insulă în Italia, mi-a dat Borcea barca lui. O avea staționată la Napoli. Acolo sunt câteva insule foate frumoase. Am intrat în magazinul unui miliardar care are magazine exclusiviste, am luat două sau trei pălării grozave, le am și acum”, i-a mai spus Dragomir lui HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Când a intrat Cristi Borcea în magazin, cunoscut pentru opulențele sale, miliardarul a decis să scoată pe toată lumea din magazin și să rămână doar cu fostul patron de la Dinamo.

”Când a venit Borcea, a închis magazinul, nu am văzuut așa ceva în viața mea. Ne-a dat pe toți afară, eram vreo 12 oameni, când a venit Borcea. Și era miliardar”, a încheiat Mitică Dragomir, la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiunea de tip podcast realizată de HORIA IVANOVICI cu fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, este transmisă în exclusivitate pe FANATIK.RO în fiecare luni, de la 13:15. Reluarea are loc miercuri, pe Youtube și Facebook.

ADVERTISEMENT