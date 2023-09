Dumitru Dragomir, propunere surprinzătoare de antrenor la U Craiova. Ce spune de varianta Pițurcă. Exclusiv

Dumitru Dragomir a comentat pentru FANATIK plecarea lui Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova. .

Dumitru Dragomir nu a fost surprins de plecarea lui Reghe: „Se duce omul unde e mai bine”

FANATIK a detonat bomba începutului de sezon și .

Dumitru Dragomir, „profetul” FANATIK, nu a fost însă deloc surprins: „Să fie sănătos Reghe! Nu mă mai surprinde nimic în viața asta câte am auzit, câte am văzut și câte am trăit. Asta s-a întâmplat repede așa. Pentru bani se întâmplă. Se duce omul unde e mai bine!”.

Fostul președinte al LPF îl felicită pentru decizie: „Normal că e o decizie bună! Îi doare la pălărie pe jucători! Ei să își ia banul și să își facă treabă. Mai glumim. E o lovitură primită totuși…

Dumitru Dragomir îl sfătuiește pe Mihai Rotaru să îl pună antrenor pe Sorin Cârțu: „Pe el l-aș pune!”

Dumitru Dragomir a surprins când a venit vorba de antrenorul pe care îl sfătuiește pe Mihai Rotaru să îl aducă la Universitatea Craiova: „L-aș pune pe Sorin Cârțu antrenor! Îl sfătuiesc pe Mihai Rotaru, chiar dacă știu că nu se ia după mine, să îl convingă pe Cârțu să revină pe bancă”.

„Oracolul de la Bălcești” e convins că Victor Pițurcă nu are șanse să se întoarcă la Universitatea Craiova și nu crede că va mai antrena în România: „Pițurcă nu se duce la Craiova! E de bani mulți! Antrenor trăznet. Nu cred că vrea să mai revină în fotbalul românesc”.

Sorin Cârțu, analistul FANATIK SUPERLIGA, a antrenat ultima oară la Politehnica Iași în 2013. A mai fost director tehnic și președinte al Universității Craiova, de unde s-a retras în această vară.

Se întoarce Eugen Neagoe? E dorit și de FC U Craiova 1948

Eugen Neagoe este una dintre variantele de antrenori pentru Universitatea Craiova. Contactat de FANATIK, fostul tehnician al „leilor” înainte de reîntoarcerea lui Reghe nu ar spune nu unei oferte:

„M-ați luat prin surprindere. Mă uitam la meci acum, la FC Argeș cu Unirea Dej. Nu știam că a plecat Reghe. Eu nu am vorbit cu nimeni. La ce să fiu dispus?

(n.r. Poate o să fiți contactat) Asta e altceva. Dacă am o discuție cu cineva, pot să spun atunci. Dar dacă nu am? Sincer vă spun…”, a declarat „Geană”.