Bomba bombelor: Reghecampf pleacă de la Universitatea Craiova! Exclusiv

pleacă de la Universitatea Craiova! Oltenii rămân fără antrenor după FANATIK a aflat în exclusivitate că o echipă din Arabia Saudită l-a „transferat” din Bănie pe tehnicianul în vârstă de 47 de ani.

Laurențiu Reghecampf pleacă de la Universitatea Craiova! Arabii au plătit clauza de reziliere

Site-ul nostru a aflat că saudiții au plătit clauza de reziliere a antrenorului, în valoare de 300.000 de mii de euro, și astfel acesta va merge să lucreze din nou în zona Golfului, acolo unde a mai fost în patru perioade diferite.

De-a lungul carierei, Laurențiu Reghecampf le-a mai antrenat pe Al-Hilal (Arabia Saudită, 2014-2015), Al Wahda (2017-2018, Emiratele Arabe Unite), Al-Wasl (2019-2020, Emiratele Arabe Unite) și Al Ahli (2021, Arabia Saudită).

Reghe, care se afla la al doilea mandat pe banca Universității Craiova, n-a rezistat decât șapte meciuri în Bănie. El a preluat echipa pe 26 iulie 2023 și o lasă pe locul 2 în SuperLiga, cu 17 puncte, patru mai puține decât liderul FCSB. În cele șapte meciuri cu Reghecampf pe bancă, oltenii au obținut patru victorii, au făcut o remiză și au suferit două eșecuri.



Reghe nu își termină misiunea în Bănie nici de această dată

Laurențiu Reghecampf a fost numit antrenorul Universității Craiova la începutul sezonului, în locul lui Eugen Neagoe, care nu pierduse niciun meci în primele două etape din SuperLiga. A fost pentru a doua oară când Mihai Rotaru l-a numit pe Reghe antrenor, după experiența din ediția 2021-2022.

În momentul reinstalării lui Reghecampf pe banca tehnică a Universității Craiova, patronul alb-albaștrilor a declarat că l-a adus pe tehnicianul de 47 de ani pentru , aceea de a câștiga titlul de campioană.

„Mi-am petrecut dimineața la birou, m-am consultat cu Costeșin și cu Reghecampf, din ce înseamnă detalii contractuale. Contractul e pe doi ani, de-asta vrem să-l anunțăm mâine, la 00:01.

Am considerat că Laurențiu Reghecampf are o muncă de terminat, noi nu am negociat niciodată cu doi antrenori în același timp și nu mai contează ce a fost înainte.

Știm în ce ne băgăm, ne cunoaștem foarte bine. A încetat o muncă și trebuie să și-o ducă la sfârșit. Acesta e răspunsul. Decizia e pentru Universitatea Craiova, obiectivul e titlul”, era mesajul transmis de Mihai Rotaru, în iulie 2023, atunci când l-a readus la Craiova pe Laurențiu Reghecampf.

2 ani era durata actualului contract a lui Laurențiu Reghecampf cu Universitatea Craiova