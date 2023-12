Dumitru Dragomir recunoaște. Ce făcea când nu îi ”convenea un arbitru”

, a fost, începând cu 1977, președinte de club. A debutat la Chimia Râmnicu Vâlcea, iar mai apoi a fost la Viitorul Scornicești, FCM Brașov și Victoria București.

Dumitru Dragomir, despre jocurile de culise cu arbitri

Dumitru Dragomir spune că, atunci când era președinte de club, , în speranța că aceștia vor avea o atitudine corectă față de echipa lui.

El spune că le făcea protocoale impresionante centralilor, dar le și punea pachete la plecarea de la stadion cu diverse alimente ce nu se găseau în magazine. Restaurantele de lux erau centrele de întâlnire. Dragomir spune că astfel de proceduri sunt normale și acum.

Dragomir spune că, atunci când nu îi convenea un arbitru, acesta mergea la București pentru a schimba centralii de la meciurile sale.

”Eu, fără rezultate, nu te ține nimeni. Eu eram tânăr, la 27 de ani, Președinte la fotbal. Le-am făcut pe toate, am fost secretar de asociație sportivă, vicepreședinte de club, președinte, arbitru, antrenor de ultima categorie, vicepreședinte LPF, președinte FRF, prim-vicepreședinte al FRF. Am avut tot ce există.

Președinte de club 20 de ani, am avut rezultate deosebite. Toată lumea zice că am fost ușă de biserică. Nu poți să fii, toți suntem oameni. Pe sărăcia aia, te purtai frumos, nu îl corupeai.

Te purtai frumos cu un arbitru, îl chemai la masă, îi mai puneai ceva la pachet, cârnați, carne, brânză, ce nu se găsea. Eu am fost la Scornicești, unde puteam să dau câte o basculă de pui la fiecare arbitru, era abatorul acolo.

Nu se găseau pui pe piață. Ce parizer făceau la Scornicești, din carne de vită, de porc, de pui. Fugeau de Scornicești arbitrii, le era frică să nu greșească. Eule spuneam să nu greșească, că ne curățat ăștia și pe mine și pe voi. Nu ziceam de Ceaușescu, aveau microfoane peste tot.

Avem o Dacie și veneam aproape zilnic la București. Nu îmi convenea un arbitru, îl mai schimbam. Cine să mă refuze? Era Alexandrescu, el conducea federația. Nu am făcut rău la nimeni, doar am dat din gură. Am avut mare noroc.

Se grăbeau să plece cu pachetele. Înainte de meci îi duceam la cele mai luxoase restaurante, le dădeam multe feluri de băuturi, mâncare. Era normal, dar și acum e la fel”, a spus Dumitru Dragomir, la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ, podcastul săptămânal cu HORIA IVANOVICI și Dumitru Dragomir, este live pe FANATIK.RO în fiecare zi, de la ora 13:00.

Ce cadouri făcea Dumitru Dragomir arbitrilor