Dumitru Dragomir, caracterizare incredibilă a lui Sebastian Colțescu: „Bag mâna în foc!”

În plin scandal cu centralii din SuperLiga, Dumitru Dragomir a pus ochii pe un arbitru despre care nu se vorbește pea mult în fotbalul românesc. Cristian Vârcolici este pariul ”Oracolului”.

Arbitrul despre care Dumitru Dragomir spune că va ajunge mare

Dumitru Dragomir spune că a fost plăcut surprins, la un meci din liga a treia, de un arbitru cu o statură impecabilă. Mergând să își vadă nepotul, la un meci al lui FC Voluntari 2, el a rămas surprins de centralul Cristian Vârcolici.

ADVERTISEMENT

Mai mult, la acel meci era delegat ca observator un arbitru cu multe meciuri în prima ligă, special pentru a-l observa pe acesta, pentru CCA, semn că acesta ar putea fi promovat cât de curândâ.

”Am văzut ceva, spun în premieră pentru CCA. Am văzut un arbitru de 22-23 de ani, înalt, de de 1.90 și ceva, băi nene, pe ăsta vă propun să îl urmăriți pentru că va fi unul dintre cei mai mari arbitri din lume. Am fost în deplasare cu echipa a doua a Voluntariului, joacă nepotul meu acolo. Am avut o surpriză de senzație când l-am văzut pe ăsta cu un fizic atât de comercial, extraordinar.

ADVERTISEMENT

E un cap pentru Kovacs. Cristian Vârcolici, 22-23 de ani, eu eram cu observatorul. CCA știe de el, au trimis observator un fost arbitru mare, îmi scapă acum numele, cu multe prezențe în prima ligă. L-a observat și ală, a fost încântat. M-am dus la el. Mi-a zis că a venit să îl vadă pe ăsta și că de la Ion Crăciunescu nu a văzut un talent cum e el. De senzație, în spatele fazei, cum alerga.

Știi ce înseamnă un arbitru? Să aibă un aspect comercial, să antreneze bine. Ajunge de nivelul lui Crăciunescu. Nu l-am descoperit eu, era în atenția CCA. Va face carieră mondială. Nu știu ce studii are, dar în teren arăta vai de mine și de mine. Ce ținută puea să aibă…”, a povestit Dumitru Dragomir despre acesta la emisiunea MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

Cristian Vîrcolici a debutat ca arbitru FRF în 2017, la un meci din Campionatul Național U17. Din aprilie 2021, arbitrează meciuri de liga a treia. În noiembrie 2022, acesta a fost implicat într-un scandal, după ce a scris, în raportul unui meci care se terminase cu 5-1 că rezultatul final a fost 3-1.

Tot atunci, a fost implicat într-un scandal când, la un meci din liga a cincea, acesta a dictat un penalty, spre nemulțumirea oaspeților, care au decis să iasă de pe teren.

Ce spune Dumitru Dragomir despre Sebastian Colțescu

pentru penalty-ul acordat FCSB în meciul cu Farul, însă are parte și de susținători. El este un arbitru foarte bun, în viziunea lui Dumitru Dragomir, dar crede că acesta este arogant, ceea ce îi strică imaginea. Totuși, Dragomir spune că e un arbitru corect, deși fostul

ADVERTISEMENT

”Colțescu, săracul, a fost un arbitru bun și un om cinstit, dar a mai comis și el. Nu trebuia dat 11 metri la Ovidiu. A avut o zi proastă, dar a avut o carieră fulminantă ca arbitru. Nu e de nivelul lui Crăciunescu, dar e aproape. A avut o carieră grozavă.

Un mic contact a fost, dar nu de 11 metri. Am crezut că se duce la VAR, dar nu s-a dus la VAR, una dintre marile greșeli. S-a dat rotund, nu a întrebat pe nimeni. Hagi are dreptate că e arogant. Dacă îi vezi că sunt înfierbântați, de ce nu mergi să vezi faza? O vezi de 10 ori la VAR. Nu poți să o ții ca oarba…

Bag mâna în foc pentru Colțescu, îl știu de când a promovat, nu te apropii de el. De o corectitudine incredibilă. Crezi că există arbitru să nu fi fost încercat? Unii au pus botul, alții nu.

Nu știu dacă e arogant, dar a greșit. A greșit că nu s-a dus la VAR, de asta a zis Hagi că e arogant”, este părerea lui Dumitru Dragomir, exprimată la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ, podcastul săptămânal cu HORIA IVANOVICI și Dumitru Dragomir, este live pe FANATIK.RO în fiecare zi, de la ora 13:00.