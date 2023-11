Dumitru Dragomir, sfaturi despre cum să ajungi milionar. În ce îți poți investi banii pentru a ajunge de succes

Fostul președinte LPF a intrat în imobiliare, însă este convins că există și alte moduri de a reuși în afaceri. O opține la un preț rezonabil o reprezintă ceaiurile medicinale, produse și ambalate local.

Sfaturile lui Dragomir

“Uite domnule. Dacă aș avea de exemplu două hectare de pământ. Aia nu e mult. Oricine poate să aibe două hectare de pământ. Aș spune cicoare. Nu fac mișto, deloc. O mașină de aici până la tine, care face pliculețe de ceai.

Aș pune pe un hectar ciocare, pe un hectar mentă. Asta aș face eu. Cicioare și mentă. Și aici, asta m-ar costa să cumpăr două hectare de pământ m-ar costa 10 mii de lei, aici în jurul Bucureștiului.

Hai 12.000, ca să-l acopăr cu folie mă mai costa 20.000, hai 30.000. Iau din Germania o făbricuță cât jumătate din biroul tău care face și pliculețe, o ambalează și o pune în cutii.

Și mă duc la toate farmaciile cu ceaiuri medicinale. Și mă duc peste tot, la toate farmaciile din țară. Toată lumea vrea ceaiuri. Pe naturist. Dacă nu scot 200.000 de euro pe an să fiu împușcat. Cu o investiție de 50.000″, a declarat Dumitru Dragomir.

Dragomir nu a reușit să facă bani din restaurante

Dragomir a încercat mai multe domenii în care să își investească banii. Printre ele s-a numărat și domeniul ospitalității. .

“Eu am încercat toate, am încercat în restaurante. Am avut cele mai bune restaurante din București”, a spus Dumitru Dragomir, completat de Horia Ivanovici: “Cu Pescobar a mers, fiecare cu talentul lui”.

“I-a făcut bine Horia Constantinescu că acum face totul nou. Bine, l-a păgubit de 500.000 de dolari, dar îi scoate. Fii atent aici. Ăsta a făcut marketing ca Gigi Becali. La mine nu a mers, am încercat toate minunile. Și m-am întors la ceea ce știam să fac.

“Dacă am 10 hectare, păi pun toate ceaiurile medicinale și eu le ambalez”, a declarat Dumitru Dragomir, moment în care Horia Ivanovici a spus: “Și rupi. În toată Europa vinzi”. “Ține minte, nu vinzi un plic în țară, totul afară”, a fost replica lui Dragomir.

Emisiunea ”Maxprofețiile lui Mitică” se vede în direct, în fiecare luni, de la ora 13:30, după FANATIK SUPERLIGA, doar pe FANATIK.RO. Premiera fiecărei ediții, alături de cele mai tari momente pot fi urmărite pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de facebook Horia Ivanovici.

