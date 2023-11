Cum a mai povestit la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Oracolul a fost asaltat de fani și cu 6-1 la un joc al popularității pe meleaguri străine. Mitică Dragomir a povestit că a fost ”sufocat” de fani chiar în avionul de Milano, spre nemulțumirea unor pasageri care tot ce-și doreau era să-și ocupe locul în avion.

Dumitru Dragomir, „sufocat” de fani la Milano: „Băi, nu te pune cu mine!”

”Zice lumea ceva de emisiunea noastră prin străinătate, ai plecat pe la Paris, Milano. Ești fenomen? Cam fenomen am făcut cu MAX Profețiile ăstea?”, a întrebat Horia Ivanovici. ”Băi nene, îți dau cuvântul meu de onoare, ce poate să facă online-ul. Îți dau un exemplu, în avion. Am plecat dimineața, din 240 de persoane cel puțin 7-8 se opreau.

Băi frate, pe unii îi enerva. Mă felicitau pentru emisiunea cu tine, pe onoarea mea dacă te mint și voiau să facă poze. Băi, sunt în avion. Apoi la Dom, Pescobar când a văzut, am plecat o haită de 6-7 persoane. Ăsta zice, băi Nea Mitică, te bat la popularitate. Să vezi câți vin la mine. Nu te pune cu mine, băi, că sunt mai bătrân și lumea mă știe de mai mult timp. Și am mai spus, 6-1 i-am dat”, s-a lăudat Mitică Dragomir.

Oracolul FANATIK a mărturisit că la un moment dat îi era rușine pentru o emisiune trecută, în care Horia Ivanovici îl întrebase . Un mare împătimit de pălării scumpe și un iubitor al modei, Mitică Dragomir a explicat că mereu se îmbracă de mii de euro, pentru că ține foarte mult la imagine.

”Domnule, îmi era rușine, iar tâmpenia aia cu pălăria ce ai putut să faci. Ești dat naibii, pe mine m-a deranjat că m-ai luat la întrebări cu pălăria, numai de pălărie nu te mai legasem. Cât a prins asta la populație. Formidabil! M-am dus să-l văd pe viu pe Mbappe și l-am văzut pe Rafa Leao, și lumea vorbea de pălărie”, a replicat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir, asaltat de fani peste tot unde se duce

Oracoul FANATIK a recunoscut că a fost mereu o persoană controversată, însă a subliniat că niciodată nu și-a creat dușmani adevărați. ”Eu am fost o persoană controversată, unii m-au înjurat. Dar, n-am dușmănii, n-am făcut rău la nimeni. Multă lume m-a mai înjurat, dar n-am fost un om dușmănit, ca alții”, a completat Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

De altfel, Mitică Dragomir a mărturisit că pățește mereu același lucru, oriunde s-ar duce: toată lumea vrea să facă poze cu el. I s-a întâmplat inclusiv într-o vacanță recentă, vara trecută, în Turcia. Acolo, pe plajă, oamenii săreau pe Dragomir pentru a-i cere autografe și pentru a se poza cu Oracolul, semn că a rămas extrem de popular în rândul românilor, chiar și la atâția ani de la retragerea oficială din fotbalul românesc.

