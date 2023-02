După Cristiano Ronaldo, Arabia Saudită a mai dat o lovitură. Va găzdui următoarea ediție a Cupei Mondiale a Cluburilor

După Qatar, și Arabia Saudită mizează pe fotbal pentru a-și îmbunătăți imaginea. Țelul său este organizarea Cupei Mondiale din 2030, iar primul pas al deschiderii FIFA către această țară a fost făcut deja.

Înaintea ediției 2022 a Campionatului Mondial de fotbal, organizat de Qatar, s-a vorbit îndelung despre . Cu atât mai mult cu cât în problematica drepturilor omului apăruse și chestiunea muncitorilor care au construit arenele.

Însă, pe măsură ce competiția a avansat, corul contestatarilor a prins a cânta în surdină. Iar mai apoi criticile au dispărut cvasi-complet. Semn că până la urmă Qatar și-a atins obiectivul pe care și-l propusese.

Acum, un astfel de demers vizează și Arabia Saudită. Care speră să-și cosmetizeze o imagine afectată serios de acuzațiile de represiune a conducătorilor acestui regat ultraconservator.

Țelul este organizarea Campionatului Mondial din 2030, alături de Egipt și Grecia. Iar , unul istoric pentru fotbalul mondial, este una dintre etapele pe care saudiții și-au propus să le bifeze pentru a-și atinge dezideratul.

Și, iată, FIFA dă deja semne că ia în serios propunerea. Oferind Arabiei Saudite organizarea ediției 2023 a Cupei Mondiale a Cluburilor, care se va desfășura începând cu 12 decembrie.

