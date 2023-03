După FIFA, și AFAN și-a desemnat laureații. FCSB, lider la premii individuale, CFR domină 11-le ideal!

Luni seară, la Paris, . Leo Messi, Emiliano ”Dibu” Martinez și Lionel Scaloni au obținut trofeele individuale. La o zi distanță, Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România, AFAN, și-a anunțat și ea alegerile pentru sezonul 2021-2022.

Derby încins între CFR Cluj și FCSB la Gala AFAN 2023

CFR Cluj și-a trecut în cont titlul de campioană la finalul stagiunii 2021-22. Și este echipa care dă cei mai mulți jucători în 11-le ideal din primul eșalon. Patru la număr.

Cu unul mai mult decât FCSB, însă doar dacă-l punem la socoteală și pe Andrea Compagno. Care însă, în stagiunea amintită, evolua pentru FC U Craiova.

La capitolul premii individuale însă, campioana nu are decât un reprezentant. Pe antrenorul Dan Petrescu. În timp ce FCSB dă jucătorul anului și pe cel mai bun fotbalist under 21. În plus, actualul vârf al formației, , a fost ales ”stranierul” anului.

”Premiile AFAN celebrează excelența în fotbalul din România și reprezintă un moment important pentru a recunoaște meritele fotbaliștilor.

Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România are plăcerea de a anunța câștigătorii de anul acesta, în urma performanțelor din sezonul 2021/22.

În urma voturilor, trofeul pentru cel mai bun jucător din România îi revine lui Darius Olaru, fotbalistul lui FCSB, care a progresat constant în ultimul an.

Tot de la FCSB vine și câștigătorul premiului pentru cel mai bun jucător U21, Octavian Popescu, dar și cel mai bun fotbalist străin din România, Andrea Compagno. În eșalonul secund, premiantul este Bogdan Chipirliu, care a fost desemnat cel mai bun jucător din Liga 2.

În ceea ce privește antrenorii, Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, echipă care domină campionatul în ultimii ani, a câștigat trofeul pentru cel mai bun antrenor din România, în timp ce Dragoș Militaru, tehnicianul celor de la Unirea Dej, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Liga 2.

Toate premiile au fost acordate în baza voturilor exprimate de fotbaliștii din primele trei ligi ale României și fotbalistele din Liga 1 și Liga 2”, precizează comunicatul de presă remis de AFAN.

Premiile AFAN 2023

Cel mai bun fotbalist U21 : Octavian Popescu

: Octavian Popescu Cel mai bun fotbalist din Liga2 : Bogdan Chipirliu

: Bogdan Chipirliu Cel mai bun fotbalist din România : Darius Olaru

: Darius Olaru Cel mai bun fotbalist străin din România : Andrea Compagno

: Andrea Compagno Cel mai bun antrenor din România : Dan Petrescu

: Dan Petrescu Cel mai bun antrenor din Liga 2: Dragoș Militaru

Cel mai bun 11 din Liga 1: Horațiu Moldovan (Rapid) – Cristian Manea (CFR Cluj), Cristian Săpunaru (Rapid), Andrei Burcă (CFR Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Ciprian Deac (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Nana Boateng (CFR Cluj) – Andrei Cordea (FCSB), Andrea Compagno (FCSB), Andrei Ivan (Universitatea Craiova).