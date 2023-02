Gala FIFA The Best 2022, fără Real Madrid. Campioana Europei e foc și pară pe forul mondial

Gala FIFA The Best a căpătat o tot mai mare notorietate, existând multe voci care susțin că premiile sunt mai importante decât Balonul de Aur acordat de France Football. Este și motivul pentru care forul mondial a mai făcut o mutare. Și a decis ca premiile pentru anul 2022, care se vor decerna în această seară, la Paris, să se țină cont și de prestațiile de la Cupa Mondială din Qatar.

Chiar dacă, pentru moment, se știu doar cei trei nominalizați pentru trofeele acordate, deja circulă informații privind destinatarii premiilor. Și, potrivit Marca, acestora.

Astfel, titlul de cel mai bun jucător i-ar reveni lui . Acesta se află în competiție cu , și colegul său de la PSG, Kylian Mbappe.

Nu acesta este însă motivul de supărare din tabăra ”Galacticilor”. Ci faptul că și Carlo Ancelotti sau Thibaut Courtois ar trebui să privească la alți doi argentinieni cum ridică premiile. Mai exact Lionel Scaloni și Dibu Martinez.

Jurnaliștii iberici susțin însă că motivul principal al absenței este altul. Și anume faptul că Vinicius jr. nu a prins nici măcar lista finală de 26 de jucători din care se va alege ”11”-le ideal.

Due to the omission of Vinicius Jr from the 26-man squad for the FIFA Team of the Year, Real Madrid will not be attending the FIFA Best Player Awards Ceremony tonight.

— Nana Kwesi Eshun (@_NanaCwesi_)