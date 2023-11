După Rona Hartner, o altă artistă iubită de toți românii luptă pentru viața ei: „Nu vreau să mor”

După Rona Hartner, o altă artistă celebră se luptă pentru viața ei. Shannen Doherty, cunoscută în special pentru rolurile jucate în seriale de televiziune de mare succes, a vorbit despre situația ei medicală pentru revista People.

Vedeta care o juca pe Brenda din Beverly Hills apare pe coperta noului număr al publicației despre celebrități și vorbește despre cum a evoluat boala, un cancer mamar depistat acum opt ani care s-a răspândit acum și în oase. În urmă cu aproape opt ani, celebra artistă primea o veste deloc plăcută, iar de atunci veștile au fost tot mai puțin optimiste.

Medicii i-au găsit o tumoră canceroasă, iar s-a supus operației mastectomiei. Deși în 2017 doctorii i-au zis că formațiunea canceroasă a intrat în remisie, după câteva luni, lumea vedetei a fost dată peste cap. I-au detectat metastaze în stadiul 4 al bolii.

În vara din acest an, medicii i-au spus că celulele canceroase au urcat la creier, exact ca în cazul Apoi, cancerul s-a extins și în oase, după cum dezvăluie talentata artistă în reportajul publicat de revista People.

Actrița din „Charmed”, confesiuni emoționante: „Pur și simplu nu vreau să mor!”

„Când te întrebi: De ce eu? De ce am avut cancer? De ce s-a întors boala? De ce sunt în faza 4? – nu faci altceva decât să cauți cel mai important scop al vieții”, spune Shannen Doherty în

În ciuda tuturor veștilor proaste, actrița nu și-a pierdut dorința de a trăi, ba chiar s-a intensificat. S-a înarmat cu toate armele psihice posibile și spune cu voce tare că nu vrea să moară chiar dacă uneori durerile sunt îngrozitoare.

Ba mai mult, renumita artistă care a descoperit metastaze la creier vara asta, exact ca Rona Hartner, vrea în continuare să muncească, în ciuda faptului că lumea tinde să te dea la o parte într-o astfel de situație. „Nu e vorba că mi-ar fi frică de moarte, pur și simplu nu vreau să mor! Cele mai frumoase amintiri abia de acum au să vină.

Mă trezesc și mă culc mulțumindu-i lui Dumnezeu, rugându-mă pentru tot ce mi se pare mai important, fără să cer prea mult. Asta mă face să mă conectez cu o putere superioară. Mantra mea e credința”, a declarat Shannen Doherty despre lupta ei cu boala.

Celebra artistă americană lucrează la un podcast care va apărea în decembrie

Shannen continuă să muncească, așadar, așa cum spune în People. Proiectul de care se ține, căruia îi acordă cea mai mare atenție este „Let’s Be Clear with Shannen Doherty”, un podcast care se va lansa pe data de 6 decembrie, în care artista va vobi despre cele mai importante episoade ale carierei sale și cum a trăit ultimii opt ani de când a aflat că are cancer.

„N-am încetat să trăiesc, să iubesc, să creez. N-am încetat să sper că pot schimba lucrurile în bine. N-am încetat încă!”, mai spune Doherty.

Shannen Doherty este o actriță în vârstă de 52 de ani din Tennessee, Statele Unite ale Americii. A jucat în producții precum „Charmed”, „Beverly Hills 90210”, „Little House on the Praine” și „Gone in the Night”. Una din cele mai recente producții în care a apărut, „Fortress” (2021) a adus-o în prim-plan alături de alți actori precum Jesse Metcalfe, Bruce Willis și Kelly Greyson.