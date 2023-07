Durere fără margini pentru Oana Lis. Apropiații i-au întors spatele și a chemat pompierii ca să-l ajute pe Viorel: „Cumplit”

Oana Lis traversează o perioadă destul de dificilă a vieții sale. După ce a suferit un infarct, Viorel Lis are nevoie de îngrijiri speciale, iar vedeta duce tot greul pe umerii săi. Chiar de curând a fost nevoită să cheme pompierii, deoarece apropiații i-au întors spatele.

De ce a fost nevoită Oana Lis să cheme pompierii

Oana Lis nu are deloc o perioadă ușoară. În urmă cu an, Viorel a suferit un infarct care l-a imobilizat, iar acum are nevoie de îngrijiri speciale. Cea care trebuie să facă față tuturor greutăților este vedeta.

Dar nici pentru ea nu este simplu, mai ales că recent . În plus, banii sunt puțini, iar tratamentele și nevoile soțului său…scumpe,

Și dacă străinii o mai ajută cu donații, tocmai apropiații sunt cei care îi întorc spatele. Oana Lis a povestit că de curând a fost protagonista unui episod cumplit. Viorel a căzut în casă, iar ea nu a avut forța suficientă pentru a-l ridica de jos.

Disperată, a bătut la ușile vecinilor, însă în loc să o ajute, aceștia au fost deranjați de faptul că Oana i-a trezit din somn. Astfel că singura soluție care i-a rămas a fost să cheme de urgență o echipă de pompieri.

„Mi s-a întâmplat într-o zi ca Viorel să cadă din picioare, în casă, și să nu pot să îl ridic să îl pun în pat. Atunci m-am dus pe la vecini, am bătut la ușă. I-am rugat să vină să mă ajute și ei au fost foarte deranjați de acest lucru.

Pentru că mi-au spus că i-am trezit din somn. Așa că am fost nevoită să chem o echipă de la pompieri să mă ajute să îl ridic de jos. A fost ceva cumplit”, a povestit Oana Lis într-un interviu acordat pentru

Nu și-a pierdut simțul umorului

Chiar și așa, Oana Lis nu și-a pierdut simțul umorului. A renunțat la micile ei plăceri pentru a-și permite să plătească toate procedurile de care are nevoie Viorel Lis și nu își mai permite nici măcar să plece într-o vacanță.

Cu toate acestea, găsește puterea să mai glumească cu soțul său și să se bucure de prezent. „S-au cheltuit până acum sute de milioane. Am fost și ajutată de cei din jurul meu dar am făcut și economie. De exemplu nu mi-am mai luat nu știu ce fond de ten care îmi plăcea…mai scump și am preferat să îmi iau unul mai ieftin și tot așa. Am renunțat la majoritatea lucrurilor mele pentru a face economie.

Viorel merită ce este mai bun. În rest este foarte bine, râd de el, glumesc cu el și îl ameninț cu azilul că a văzut pe la televizor unele lucruri și s-a speriat tare. Eu așa sunt, sunt o persoană sufletistă. Eu am grijă și de bunica mea. Îi trimit pachet, pastile și ce îi mai trebuie ei. Și nu doar ei, ci și la un nevoiaș, de pe stradă, când pot îi dau de mâncare”, a adăugat Oana Lis.