Durerea pierderii tatălui i-a transformat visul într-o datorie. El e Andrei, tânărul care voia să fie fotbalist, dar a ajuns să salveze vieţi

Andrei Boitan era un copil ca oricare altul, cu visele şi planurile sale, care se bucura din plin de momentele de joacă şi clipele petrecute cu colegii, până într-o zi când destinul i s-a schimbat radical, iar visele sale n-au mai fost de copil şi au devenit dintr-o dată visuri de oameni mari.

Tatăl lui Andrei a murit după ce a salvat doi muncitori

Andrei Boitan ar fi vrut să devină fotbalist. Chiar avea talent la asta, iar pe terenurile din Feteşti, oraşul său natal, mulţi erau cei care îi apreciau talentele. Avea doar 14 ani şi se pregătea chiar de admiterea la unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din ţară, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”.

Într-o clipă viaţa sa a luat o altă întorsătură. “Tatăl meu și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze alte două vieți…”, povesteşte tânărul. “A murit în timp ce salva doi muncitori prinși sub un mal de pământ. Pe unul dintre el l-a scos, pe cel de-al doilea, în timp ce încerca să îl salveze, a reușit doar să îi pună masca sa de oxigen.

Malul s-a surpat cu repeziciune, prinzându-i și pe ei… Tatăl meu a murit în urma unei lovituri produsă de un bolovan ce l-a atins la coloana cervicală, provocându-i decesul pe loc”, rememorează Andrei, care a ştiut din acea clipă că destinul i s-a schimbat.

Dorinţa de a fi fotbalist a îngropat-o sub malul de pământ care i l-a răpit pe tatăl său, iar în locul ei a răsărit alta, care să cinstească memoria părintelui său. , să calce pe urmele tatălui pe care l-a iubit de mult şi pe care l-a avut atât de puţin timp aproape.

“Nu am avut niciodată în intenție să devin pompier, dar am decis că trebuie să continui ce a început tata. Am decis să devin salvator și vreau să lucrez în unitatea din care el a făcut parte!”, spune tânărul, a cărui poveste a fost postată pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne.

După ce a absolvit cursurile Liceului Teoretic Carol I, din Feteşti, Andrei s-a înscris la cursurile Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă «Pavel Zăgănescu» Boldești, pe care a absolvit-o în vara lui 2019, moment în care a păşit oficial pe urmele tatălui.

“Tatăl meu este modelul meu! După dobândirea noului meu statut, de pompier, îmi doresc să fac atât de mult bine pe cât a făcut și tata… Există într-adevăr o teamă. Teama că aceea ar putea fi ultima intervenție. Dar știu că tata este lângă mine!”, spunea plin de însufleţire tânărul.

l-a avut în timp ce practica voluntariat, iar emoțiile pe care le-a avut au fost foarte mari. “Prima mea intervenție la care am participat nu o voi uita niciodată. Din cauza unui scurtcircuit, un incendiu a izbucnit într-un apartament.

Înăuntru se afla o femeie în vârstă. Eu am fost transportat-o pe acea doamnă pe scări, până la ambulanța SMURD. În final, incendiul a fost lichidat, femeia salvată, misiunea fiind una de succes!”, spune Andrei, care de atunci a mai participat la zeci de misiuni şi este convins că tatăl său îl veghează şi este mândru de el de acolo, din ceruri.