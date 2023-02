E Andrei Ivan un atacant de mare clasă? Adi Ilie știe răspunsul, dar și ce preț are vedeta Universității Craiova. Video

Andrei Ivan a revenit în prim-plan în acest start de 2023. A reușit . Și a repetat performanța contra campioanei CFR Cluj, meci câștigat de olteni cu același scor.

Adrian Ilie știe ce-i lipsește lui Andrei Ivan pentru a avea cu adevărat statut de atacant de clasă

Dacă Universitatea Craiova nu a izbutit să ia vreun punct în deplasare în 2023, s-a impus de două ori, cu același scor, 2-0, în meciurile de-acasă. Ultimul succes fiind obținut chiar împotriva campioanei CFR Cluj.

Andrei Ivan a fost omul decisiv pentru victoriile amintite, trecându-și în cont toate reușitele. După meciuri în care și-a probat calitatea. Fostul internațional Adrian Ilie, un atacant care nu mai are nevoie de prezentări, a dezvăluit însă în ce îi lipsește vedetei oltenilor pentru a deveni cu adevărat un atacant de clasă.

”Ivan are foarte multe calități. Însă în momentul de față nu este constant în jocuri. Are fluctuații foarte mari. Dispare două-trei etape, nu face nimic, iar apoi apare din nou și, pe calitățile pe care le are, este jucătorul meciului. Nu este constant.

Nu-l cunosc foarte bine pentru a știi ce are nevoie. Clar îi lipsește ceva, poate încrederea. Cu siguranță, la calitățile pe care le are poate mai mult.

Aleargă bine, unu contra unu este foarte bun, driblează, face foarte multe faze, dă goluri. Doar că are momente în timpul unui campionat în care dispare”, a fost .

La cât îl evaluează ”Cobra” pe atacantul Craiovei

”Este un fotbalist peste media din prima ligă”, spune Adrian Ilie. Dar care ar fi cota jucătorului? ”Dacă aș lucra într-un club de-afară, să-l cumpăr, un milion și jumătate.

Pentru Ungaria, Polonia, să spunem așa, liga a doua din Italia. Nu cred că undeva mai sus”, a fost verdictul fostului internațional la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

