E ireal ce a pățit o turistă din România în concediul din Grecia. „Am reușit sa ies din baie, cu șiroaie de sânge pe corp”

O româncă aflată în vacanță, în Grecia, a fost la un pas de o tragedie. Din baia hotelului unde s-a cazat a ieșit plină de sânge, pe întreg corpul. S-a dus de îndată la medic, dar reacția celor de cazare i-a amplificat situația. A detaliat totul, într-o postare pe rețelele de socializare.

Românca și-a relatat experiența cruntă pe un grup destinat vacanțelor românilor în statul elen. Le-a cerut oamenilor un sfat despre cum să procedeze mai departe, după ce ușa dușului de la cazare s-a crăpat, mii de cioburi au căzut peste ea, provocându-i șiroaie de sânge, iar cei de la hotel nu-și asumă răspunderea.

Rănită și terifiată, femeia a sunat la recepție imediat după ce a ieșit de la duș și a fost transportată la un cabinet medical din apropierea hotelului. A reușit să scape cu mici zgârieturi, dar ce a urmat după nu i-a venit să creadă. Personalul hotelului o pune acum să le plătească paguba produsă.

” (…) După ce am terminat de făcut dus, când am dat sa deschid ușa dusului sticla a crăpat și au căzut mii de cioburi peste mine și în jurul meu. Menționez faptul ca una din uși întâmpina un blocaj în deschidere și închidere, trebuie sa ridici puțin de ea pentru a putea sa se deplaseze pe șină.

Este pentru prima data când pățesc asa ceva, iar teama și îngrijorările prin care am trecut în acel moment m-au copleșit. Am reușit sa ies din baie, cu șiroaie de sânge pe corp, am sunat la recepție și am mers însoțită la un cabinet medical din apropiere.

Am scăpat cu mici zgârieturi pe picioare, spate și brațul drept, deci sunt recunoscătoare ca am corpul întreg și fără prea multe daune fizice. (…) Acum, în schimb, cei de la hotel îmi spun ca eu trebuie sa plătesc ușa dusului și ca eu sunt răspunzătoare (…)”, a relatat românca pe grupul

Angajații hotelului au reclamat-o la poliție pe româncă

Românca le-a explicat celor de la cazare că nu este răspunzătoare de faptă, însă aceștia au mers chiar mai departe. Au sunat la poliție să o reclame. Sosiți la fața locului, oamenii legii nu au rezolvat situația. Au sugerat, în schimb, luarea unei decizii comune în privința costului sau darea în judecată.

(…) Cel mai tare ma deranjează atitudinea personalului hotelier, modul agresiv si lipsit de empatie cu care abordează situația. (…) Au sunat la politie pentru ca le-am explicat ca nu înțeleg de ce ar trebui sa fiu eu răspunzătoare și sa plătesc (…)

Politia nu a făcut nimic, mi-au cerut actul de identitate și atât, ne-au explicat ca este de datoria noastră sa ne înțelegem și opțiunile sunt sa împărțim costul sau sa ajungem în instanță. Patronul hotelului spune ca noi trebuie sa plătim și că discutăm la check out( adică mâine dimineață)”, a mai spus turista.

Românca mai are stat încă o zi la hotelul unde a fost rănită. Mai mulți turiști i-au spus că poate da în judecată hotelul și solicita daune morale. De altfel,

Unii români se plâng de faptul că au găsit alte condiții de cazare, față de cele apărute în imaginile de pe site-uri, de furturi sau chiar și de inexistența locului pentru care au achitat o taxă în prealabil.