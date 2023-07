Ce au pățit niște români în Grecia. Vacanța lor s-a transformat într-un adevărat calvar: ”Unde se poate face reclamație?”

Vacanță de calvar pentru mai mulți români aflați în Grecia. O simplă masă a avut un final tragic pentru întreaga familie. Ce au pățit aceștia? Acum vor să facă reclamație, dar nu știu dacă e posibil așa ceva.

Vacanță de coșmar pentru niște români în Grecia

O vacanță în Grecia s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru niște români. Și nu ar fi prima oară când se întâmplă așa ceva. iată că lucrurile devine în ce în ce mai grave.

Un român a plecat cu familia în Grecia, mai exact în stațiunea de vis Lefkada, cu plaje superbe. Au ales plaja Afteli, . Ce a putut să pățească românul? Spune că e prima oară când i s-a întâmplat așa ceva.

A mers la un beach bar unde a comandat un platou cu fructe de mare pentru două persoane. Deși în general durează un astfel de preparat, iată că în doar zece minute, clienții aveau la masă tot ce au comandat.

Bărbatul și-a dat seama însă că mâncarea era stricată. Calamarul mirosea urât, iar alte preparate din platou erau necomestibile. Deși ospătarul spunea că totul e proaspăt, când a miros și el calamarul, a luat platoul.

”Era necomestibilă”

Nu le-a cerut bani românilor pentru el, dar chiar si așa, problemele au continuat. Turiștii au apucat să comande la pachet patru porții de mâncare. Deși i-a dat românului să guste înainte niște calamar prăjit și totul era în regulă, calvarul a început la hotel.

Atât creveții cât și calamari erau stricați, iar copilului i s-a făcut rău. Bărbatul aflat în Grecia le-a cerut un sfat românilor cu privire la o reclamație. Acesta și-ar dori să găsească un loc unde să facă o plângere având în vedere coșmarul trăit.

”Am fost astăzi la Afteli. E prima oară când ni se întâmplă așa ceva în Grecia. La beach bar am comandat un platou cu fructe de mare pentru 2 persoane, care au venit suspect de repede, cam 10 minute. Calamarul era tare și mirosea urât, caracatița la grătar era lipicioasă, necomestibilă.

L-am chemat pe ospătar și i-am spus că produsele sunt alterate, el a susținut că sunt proaspete. Era și o doradă la grătar care avea carnea lipicioasă.După ce i-am dat să miroasă calamarul, a decis să ia platoul. Nu ni l-a pus la plată.Comandasem și la pachet porții de mâncare. I-am zis că dacă sunt la fel nu le luăm.

Înainte de a pleca, mi-au adus un calamar prăjit, să gust. Era ok. Am luat pachetele, când am ajuns acasă, calamarii și creveții comandați erau stricați.A început copilul să vomite instant.Unde se poate face reclamație aici, ceva în genul ANPC-ului de la noi?”, a povestit românul pe grupul de Facebook Forum Lefkada.