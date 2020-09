E oficial! Lionel Messi rămâne la Barcelona. Argentinianul a rupt tăcerea şi l-a atacat pe Bartomeu

Telenovela s-a terminat, Messi a luat decizia să rămână la Barcelona, iar argentianul a vorbit în premieră într-un interviu pentru Goal.com: ,,Când am comunicat dorința mea de a pleca soției si copiilor, a fost o adevărată dramă”.

Se pare că Messi a fost înduplecat de familie și a decis că e mai bine pentru toți să continue la Barcelona: ,,Au început să plângă. Nu vor să plece din Barcelona și să schimbe școlile”.

Argentianul a confirmat că a discutat cu președintele clubului despre plecarea sa: ,,I-am spus președintelui tot anul că vreau să plec. Am crezut că clubul are nevoie de mai mulți tineri, fețe noi, am crezut că vremea mea la Barcelona a apus. Președintele mereu a spus că la finalul sezonului voi putea decide dacă să stau sau plec, dar până la urmă nu s-a ținut de cuvânt”, a mai spus Messi.

Lionel Messi: ,,Nu am putut să merg la tribunal împotriva clubului vieții mele!”

Superstarul a cântărit foarte bine lucrurile, iar în cele din urmă, după reacția familiei și a fanilor din întreaga lume va rămâne pentru încă un sezon. Ce a mai declarat argentianul: ,,Am privit mai departe și am vrut să joc la cel mai înalt nivel, să lupt pentru câștigarea Champions League, nu să pierdem cum am făcut-o la Liverpool, la Roma sau cu Bayern”.

Câștigătorul a șase Baloane de Aur, s-a declarat dezamăgit de modul în care Barca a fost eliminată din Champions League în ultimii e ani: ,Poți pierde Champions League, dar trebuie cel puțin să lupți pentru câștigarea trofeului. Toate aceste lucruri m-au făcut să mă gândesc la decizia pe care trebuia să o iau”.

Lionel Messi: ,,Credeam că sunt liber să plec!”

Argentianul a explicat că Bartolomeu nu și-a ținut promisiunea și anume că este liber să plece de la Barcelona oricând dorește: ,,M-am gândit și eram sigur că sunt liber să plec. Președintele tot timpul a spus că sunt liber să aleg la finalul sezonului. Faptul că nu am dat un răspuns până pe 10 iunie, e datorat și faptului că noi eram în luptă pentru La Liga”.

În final, Messi a ținut să precizeze cum a luat decizia de a rămâne la Barcelona, iar mesajul pentru conducere e clar: ,,Motivul pentru care voi continua la Barcelona este faptul ca presedintele mi-a spus ca singura cale prin care pot sa plec e achitarea clauzei de 700 de milioane!”.

