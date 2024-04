E suspect de cancer! Vedeta din România care trăiește în puf după moartea persoanei iubite se roagă acum doar pentru sănătate

Celebritatea lui Florin Marin a depășit granițele țării, fiind cunoscut în Marea Britanie pentru relația cu Philip Clements, un preot care s-a stins din viață la 80 de ani. Cu toate că se bucură de o pensie uriașă și de averea noului iubit potent financiar, tânărul de 31 de ani s-a lovit de o situație fără precedent. Un medic l-a suspectat de cancer.

Florin Marin, suspect de cancer

Florin Marin este cunoscut pentru căsnicia pe care a avut-o cu Philip Clements. După ce preotul britanic s-a stins din viață, tânărul, acum în vârstă de 31 de ani

Timpul a trecut, vizitele la psiholog au dat roade, iar potent financiar, și acesta trecut de 50 de ani. Astfel că, averea acestuia și pensia 10.000 de lei îi permit să trăiască în puf.

Și totuși, banii nu pot cumpăra totul. A aflat-o pe pielea lui după ce un set de analiză de rutină și părerea unui medic specialist l-au băgat în sperieți. „Mi-a dat medicul de familie să fac niște analize și au apărut două modificări în sânge. Mi s-a recomandat să merg la un urolog, să fac câteva investigații și la un gastroenterolog și să începem procedurile.

Asta am și făcut și medicul de acolo mi-a zis, ‘Te suspectez de cancer la prostată’. Eu am și înnebunit, pe loc atunci când am văzut că e posibil ca un medic să te suspecteze de ceva atunci când nu avem toate analizele ca să aflăm exact dacă este sau nu”, a povestit Florin Marin în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

A luat medicii la rând pentru a afla adevărul

Deranjat de faptul că medicul a insinuat că una din cauzele cancerului la prostată ar putea fi și orientarea lui sexuală, Florin Marin nu doar că s-a enervat, dar a luat decizia de a face mai multe investigații.

„După care m-a deranjat puțin medicul respectiv pentru că a spus că se face la orice vârstă, cancerul de prostată, și că la 31 ai mei și din cauza homosexualității, care era o aberație”, ne-a spus Florin Marin.

Al doilea medic la care a ajuns a exclus ipoteza cancerului, dar l-a îndemnat să ceară, totuși, opinia unui alt urolog. Așa a ajuns Florin Marin la un profesor universitar care a dat verdictul, scăpându-l astfel de gândurile care îl măcinau.

„Am fost să fac o ecografie și într-adevăr se vedea ceva, niște chestii ciudate. Medicul mi-a spus să merg la un alt urolog. După care, m-am decis și am spus că este neapărat să merg la un profesor universitar. Pentru că, în opinia mea, are mai multă experiență.

(…) Eram puțin în dubii, eram acolo și așteptam și până la urmă am zis, ‘Haideți, că de o săptămână, de când am făcut atâtea probe, nu știu ce ce se întâmplă. Am cancer?’. Și el zice, ‘Ce cancer? Nu există așa ceva. Uite cum stă treaba, ce ai tu aici se numește calcificare, care nu se scoate. Nu ai cancer. Du-te acasă, liniștește-te. Nu ai nimic’”, a mărturisit Florin Marin pentru FANATIK.RO.

Florin Marin, sfat pentru medici: „Se poate ajunge la sinucideri”

După ce a auzit ceea ce spera, Florin Marin a respirat ușurat. „Într-un final m-am liniștit, pentru că ceea ce acel medic a spus prima dată a fost o prostie și am ajuns la o singură opinie, nu toată lumea e făcută să fie medic, chiar dacă termină o universitate de șapte ani de zile nu pot și profesa. Mi s-a părut foarte urât și foarte răspicat, ‘te suspectez de cancer’. E ca și cum mă suspecta de o arsură pe picior și o să se vindece cu o cremă. Mi s-a părut o aberație.

După care am început să fac investigațiile de colon. Mi-a fost găsit un polip intern, pe care mi l-a cauterizat și mi-a prelevat niște biopsii. Nu am absolut nimic, doar că trebuie să repet la fiecare doi ani colonoscopia”, a declarat tânărul.

Pe de altă parte, Florin Marin a tras un semnal de alarmă pentru medici și a transmis că ar trebuie să fie atenți atunci când discută cu un pacient. „O săptămână grea. Dar într-un final s-a dovedit că sunt sănătos, că nu am nimic. M-am relaxat. M-am detensionat, pentru că, știm foarte bine, boala secolului. Sfatul meu pentru medici este să aibă grijă ce și cum îți spun.

Nu știm reacția oamenilor. Eu am plâns foarte mult. Am mers la psihologul meu. Dar sunt oameni care pot recurge la sinucidere din cauza unui medic”, a concluzionat Florin Marin pentru FANATIK.RO.