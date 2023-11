Ea este femeia de 74 de ani care trăiește în gară: „Mă credeam doamnă de oraș, apoi am ajuns în stradă”. Poveste dureroasă a lui tanti Aurelia

Un bărbat a dat întâmplător peste tanti Aurelia, care de o bună perioadă de timp stă în gară. Nu mai are casă și își amintește cu durere despre vremurile bune, în care era „doamnă de oraș”.

Povestea impresionantă a lui tanti Aurelia, femeia de 74 de ani care locuiește în gară

Zilnic trecem fără să le știm poveștile. Mulți îi judecă, considerând că starea în care au ajuns se datorează viciilor, a unei vieți lipsite de reguli și chibzuință.

Realitatea, însă, este cu totul alta. O parte dintre cei care acum dorm pe unde apucă au avut cariere de succes și erau „cineva” în vremurile lor bune, alții au avut ghinion încă de când au venit pe lume.

Dar puțini sunt cei care se opresc să stea de vorbă cu ei pentru a afla care este adevărul, respinși de hainele murdare și mirosul puternic. Este și cazul lui tanti Aurelia, o femeie de 74 de ani, care în acestă trăiește în gară.

Un bărbat s-a oprit, totuși, la o discuție, iar întâmplarea a devenit virală în mediul online. Bătrâna se simte ca un copil abondonat, singură și uitată într-o gară. Nu frigul este cel care o chinuie, ci foamea.

Tanti Aurelia i-a mărturisit bărbatului că de zile bune nu a mai mâncat. Nu își dorea altceva decât un cartof. Uluit, acesta a vrut să afle mai multe și a descoperit o parte din istoria cutremurătoare a femeii.

„Am stat la bloc, mă credeam doamnă de oraș, apoi am ajuns în stradă. Ce mai cucoană sunt și aici, nu mă bagă în seamă nimeni, să-mi zică măcar dacă îmi e sete sau foame. Am rămas a nimănui (…) Nu am mâncat, nici nu mai știu de când! Dar asta să fie ultima problemă”, a dezvăluit tanti Aurelia, bătrâna din gară.

„Mi-e rușine de nu mai pot”

Ba mai mult de atât, bătrâna i-a cerut tânărului să nu se apropie de ea. Era rușinată pentru că de săptămâni bune nu mai făcuse o baie. Impresionat, acesta i-a cumpărat i-a cumpărat 16 sandvișuri și 8 porții de cartofi. În fața unui asemenea semn de bunătate, femeia care locuiește în gară a început să plângă.

„Tinere, nu veni aproape! Miros… am săptămâni întregi de când n-am avut unde să fac baie. Mi-e rușine de nu mai pot, dar ce să fac mai mult de atât? Oamenii judecă, dar nu știu, măcar o noapte să dormi în stradă și ești alt om. Nici tu nu te mai accepți!", a mărturisit tanti Aurelia