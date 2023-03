Frizerul fotbaliștilor, Virgil The Barber, tunde gratis oamenii străzii: „Eram un om slab”

este, de departe, cel mai viral și mai apreciat frizer din România. Modestia îl caracterizează la orice pas! Spre deosebire de cei care au cunoscut succesul și s-au desprins cu picioarele de pe pământ, credința și omenia l-au făcut pe Virgil să rămână același om simplu. Are o frizerie de lux în centrul Capitalei și lucrează cu multă pasiune, ore întregi. Pe deasupra, face content pentru rețelele de socializare, unde deja a devenit viral de ceva timp. Dar nu s-a oprit nici aici, căci Virgil se gândește și la cei mai puțin norocoși.

Virgil The Barber, poveste impresionantă de viață

În exclusivitate pentru FANATIK, Virgil The Barber a vorbit despre ce presupune meseria de barber/frizer, dar și despre începuturile sale în acest domeniu. Cu doar un rucsac în spate, fără bani și fără prea multe perspective de viață. Așa a părăsit Virgil Bistrița și a ajuns în Capitală, dorindu-și să facă ceva pentru viitorul lui.

Munca multă și grea de la început a fost elementul care l-a transformat complet pe Virgil The Barber și care l-a făcut să aibă, pentru prima dată, un fir liniar în viață: o carieră în domeniul frumosului. Virgil ne-a vorbit și despre oamenii străzii, pe care deseori îi adună de peste tot și le oferă , haine și chiar ajutor financiar, dar și despre femeia care i-a stat alături atunci când nu avea absolut nimic și care l-a ajutat să rămână în picioare și să ajungă unde este astăzi.

Activează în domeniul hairstylingului de peste 10 ani și prin mâna lui chiar au trecut cei mai cunoscuți fotbaliști: Junior Morais, Ianis Hagi, Dennis Man, Olimpiu Moruțan sau Ionuț Vînă sunt doar câteva dintre nume!

Virgil, cine ești tu? Dincolo de eticheta pusă pe bună dreptate, eticheta unuia dintre cei mai buni și talentați barberi din România. Care este povestea vieții tale?

– Am 27 ani , m-am născut în Bistrița și la 18 ani am venit în București, nu știam exact ce o să fac cu viața mea… Am plecat de acasă doar cu un ghiozdan în spate și Dumnezeu m-a ajutat să realizez lucruri frumoase, chiar dacă am luat-o de la 0 , fără bani, fără nimic, eu împreună cu soția mea, care mi-a fost alături de când nu aveam nimic, am realizat totul.

Virgil The Barber: „Cel mai mult m-a ajutat Dumnezeu”

Cum ai descoperit pasiunea pentru tuns și cum a pornit totul?

– De mic îmi plăcea să-mi fac mereu părul și mă ascundeam în baie să-mi fac freza, mama nu mă lăsa să ies cu capul descoperit afară că răcesc 😅 Eram nemulțumit de tunsoarea mea foarte des și am zis că într-o zi voi face eu meseria asta pentru oamenii care sunt la fel de nemulțumiți ca mine.

Ai avut parte de susținere în visul tău sau ai luptat doar cu forțele proprii și talent, pentru a ajunge unde ești astăzi?

– M-a susținut soția mea, când am venit în București ea mi-a cumpărat haine, m-a primit la ea deși nu știam să fac nimic și nu aveam nimic… Ea a crezut în mine încă de la început. Cel mai mult ne-a ajutat Dumnezeu, toată încrederea mi-am pus o în El și tot ce am făcut în viață mi-am dorit să îi aducă slavă Lui Dumnezeu.

Clipurile cu tine se viralizează pe TikTok tot mai mult, de la o zi la alta. Munca ta a ajuns la urechile tuturor și nu e de mirare. Te-a ajutat și TikTok-ul în meseria ta? Am văzut că ți s-a întâmplat de multe ori să-ți vină clienți noi, care te știu de pe TikTok.

– M-a ajutat și tik tok , însă dinainte că aplicația să existe, eu deja aveam clienți full și toate lucrurile mergeau bine, dar a fost ceva în plus odată cu succesul în mediul online.

Sacrifică timpul pentru a fi cel mai bun în domeniu

Cum arată o zi obișnuită pentru tine? La ce oră te trezești și câte ore muncești, într-o zi?

– Mă trezesc dimineața la 7 și uneori ajung și pe la 12 noaptea acasă, sacrificând timpul pentru a putea fi constant și a realiza materiale pentru online, filmări și tot ce fac.

Spune-mi ceva și despre proiectele tale. Știu că organizezi și cursuri pentru cei care vor să intre și să activeze în acest domeniu.

– Avem cursuri de frizerie de peste 4 ani și sute de frizeri care ne-au trecut pragul și au învățat această „artă” a frizeriei de la 0, acum lucrează în saloane și mulți chiar au saloanele lor.

Nu mulți aleg să facă ceea ce faci tu… Să le ofere oamenilor străzii tunsori gratuite, haine și chiar ajutor financiar. Cum ai decis să faci asta?

– Îți las 2 versete din Biblie care mă inspiră în a face asta! Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut”. Matei 25:40.

V-am oferit astfel un exemplu în tot ce am făcut și v-am demonstrat că muncind intens, putem să îi ajutăm pe cei slabi. Astfel vă puteți aminti și de cuvintele Stăpânului Isus, care a spus că ești mai fericit atunci când oferi ceva decât atunci când primești. Faptele apostolilor 20:35 BVA

Virgil The Barber: „Oamenii fără adăpost au povești incredibile”

Care a fost cel mai emoționant caz pe care l-ai întâlnit? Un client care te-a marcat cu povestea lui.

– Majoritatea oamenilor fără adăpost pe care i-am tuns au povești incredibile de viață, toți mă uimesc pe zi ce trece.

Omul străzii ✂️❤️ Florin a ajuns pe străzi , mama si tatal lui au decedat si povestea lui de viata e foarte impresionanta .

Despre tine, ca om, ce trebuie să știe oamenii?

– Sunt un simplu frizer și înainte eram un om slab, fără viziune asupra vieții. Nu eram îndemânatic și nu știam ce o să fac cu viața mea, însă mi-am pus încrederea în Dumnezeu și relația mea zilnică cu El m-a ajutat să fiu persoana de astăzi.

Ce faci în timpul liber? Ce alte pasiuni mai ai?

– În timpul liber tund oameni fără adăpost și ca pasiune îmi place mult pescuitul, o fac la nivel profesionist. Anul acesta chiar voi reprezenta România la Campionatul Mondial de pescuit la crap Method Feeder.

De ce nu te ocupi, de exemplu, și de tuns/aranjat femei?

– Nu am vrut să amestec lucrurile, asta îmi place și am vrut să ajung cât mai bun pe barbering.