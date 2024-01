Ea este fetița crescută de maimuțe. Povestea impresionantă a unui copil care a stat 5 ani într-o pădure alături de animalele sălbatice

Cine este fetița crescută de maimuțe. A stat 5 ani în pădure, alături de animalele sălbatice, unde a preluat comportamentul lor. Povestea ei a surprins pe toată lumea.

Ea este fetița crescută de maimuțe. A stat 5 ani în junglă

Marina Chapman are acum 73 de ani, dar are . Femeia spune că a fost crescută de capucini în copilărie, înainte de a ajunge în Anglia pentru a începe o viață normală.

Femeia a copilărit cu maimuțele și a învățat, de asemenea, să mănânce ca ele. A deprins și alte obiceiuri, cum ar fi balansarea în copaci și dormitul într-un trunchi de copac scobit.

Între timp, femeia s-a căsătorit și are doi copii. A povestit despre experiența sa într-o carte publicată în 2013, intitulată “The Girl With No Name”, scrisă împreună cu fiica ei.

Marina Chapman a spus că în 1954, într-o perioadă în care bandele de traficanți de copii reprezentau ceva normal în Columbia. Două persoane au răpit-o atunci când avea doar patru ani, după cum și-a amintit în declarațiile sale.

Ulterior, Marina a fost abandonată în pădurea tropicală, din motive care nu sunt cunoscute. După două zile, aceasta a văzut un grup de maimuțe capucie. Pentru a putea supraviețui, a început să imite comportamentul acestora.

Fata obișnuia să bea din gurile lor de adăpare, să urmărească ce nuci și fructe de pădure mâncau, să prindă bananele și, în cele din urmă, să meargă în patru labe, fără să mai vorbească. În acel moment, maimuțele au acceptat-o.

“Într-o zi, unul dintre cei mai tineri a aterizat pe umerii mei și, dacă nu ai fost niciodată îmbrățișat și acest animal își pune mâinile pe fața ta, îți spun că este cea mai frumoasă atingere”, a povestit Marina Chapman, potrivit .

A rămas în pădure, alături de maimuțe, timp de cinci ani, până când a fost găsită de vânători. Aceasta a ajuns apoi într-un bordel din Cucuta, apoi a devenit un copil al străzii. În final, a reușit să găsească un loc unde să lucreze ca menajeră.

Cum a ajuns în Marea Britanie

La finalul adolescenței, a lucrat în Bogota, capitala Columbiei. Marina a însoțit într-o călătorie în Marea Britanie familia pentru care lucra. Acel moment i-a schimbat viața în totalitate.

Aceștia au petrecut o perioadă în Bradford, în 1978. Acolo, Marina l-a întâlnit pe John Chapman, organist în cadrul unei biserici evanghelice.

Cei doi s-au căsătorit și au împreună două fiice, Vanessa (40 de ani) și Joanna (43 de ani). Marina a devenit casnică și locuiește cu soțul ei într-o casă cu trei dormitoare din Allerton, o suburbie a Bradford.

Cu toate că a reușit, în timp, să aibă o viață normală, după mult timp petrecut în pădure, Marinei nu i-a fost ușor să se adapteze. Aceasta a învățat, din nou, tot ce ar fi trebuit să știe în copilărie, cum ar fi să ia mâncarea corect sau cum să se îmbrace.

Marina a mai păstrat câteva gesturi pe care le practica în copilărie, cum ar fi legănatul de copaci. Fiica ei, Vanesa, și-a amintit de cum făcea mama ei acest lucru atunci când o lua e la grădiniță.

“Îi plăcea să stea în aer liber, să creeze curse cu obstacole în grădina din spate, să facă zgomote de maimuță, să se cațere în copaci”, a mai povestit fiica femeii.

După ce și-a publicat cartea, au existat voci care au sugerat că Marina nu a fost, cu adevărat, în pădure. Unii au spus că, din cauza traumelor din copilărie, creierul ei crea amintiri false. Vanessa este convinsă că povestea e adevărată, mai ales că mama ei a fost testată.

“Au descoperit că mama are boli ciudate din junglă care zac în sângele ei și pe care nu ar fi avut cum să le aibă dacă povestea ei nu ar fi fost adevărată”, a explicat ea.