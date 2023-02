Ea este mama a patru copii, părăsită de soţ la cinci zile după ce a rămas paralizată. Şi-a găsit dragostea lângă antrenorul ei personal

În urma unui accident vascular cerebral, o mamă a patru copiii a fost părăsită de soțul ei, după mai bine de 14 ani de căsnicie. Medicii au avertizat-o pe Riona Kelly că s-ar putea să nu mai meargă niciodată, și, la aflarea acestei vești terifiante, după doar cinci zile de spitalizare, bărbatul i-a spus adio. Dragostea, totuși, a venit din partea antenorului ei, care, nu doar a iubit-o, dar a și tratat-o. Astăzii fiind o femeie pe ”picioarele” ei.

Mama a patru copii, abandonată de soţ pe patul de spital, a fost salvată de antrenorul personal

. Dusă de urgență la spital în urma unei lovituri puternice pe care a resimțit-o în coloana vertebrală, a descoperit de la medici că a rămas paralizată de la talie în jos.

ADVERTISEMENT

Aflată în agonie, la doar cinci zile de la aflarea dureroasei vești, soțul a pus stop mariajul lor, chiar fără ai păsa nicio secundă de trauma prin care trece. Nici faptului că aveau şi patru copii: Leighanra (16 ani), Caleb (1 ani), Izabela (9 ani) și Logan (5 ani) nu a contat.

”După ce soțul meu m-a lăsat în spital, prietena mea, Sarah, a devenit ruda mea apropiată, ea și copiii m-au sprijinit în timpul recuperării mele. Privind în urmă îmi dau seama că aveam o căsnicie stricată, dar ne construisem o viaţă împreună şi aveam responsabilităţi. Era momentul în care aveam cel mai mult nevoie de soțul meu”, a mărturisit Riona.

ADVERTISEMENT

”Mi-aş fi pus capăt zilelor, nu mai voiam să trăiesc”

: ”În acel moment, medicii mi-au spus că nu voi mai merge niciodată. Am avut un accident de mașină cu 18 luni în urmă și mi-au spus că asta ar fi putut provoca probleme la coloana vertebrală”.

Femeia completează seria declarațiilor emoționante, susținând că plecarea soțului făcând și mai dureroasă recuperarea.

ADVERTISEMENT

”Prima dată când am ieșit într-un scaun cu rotile afară am simţit că toată lumea se uită la mine, am urât totul și m-am urât pe mine. Dacă mi-ar fi dat cineva să aleg, mi-aş fi pus capăt zilelor, nu mai voiam să trăiesc”, a mai punctat mama a patru copii.

”Suntem împreună, copiii îl plac foarte mult și în sfârșit simt că trăiesc viața pe care o merit”

Când nimeni nu-i mai dădea nicio șansă să-ți revină, femeia s-a ridicat și a făcut, în cele din urmă, primii pași. După ore de fizioterapie și eforturi supraomenești, Riona a mers din nou, și, mai mult decât atât, l-a întâlnit pe antrenorul personal Keith Mason, de care, s-a și îndrăgostit.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

”După ce am suferit accidentul vascular cerebral, nu numai că a trebuit să mă confrunt cu paralizia, dar am avut de-a face cu pierderea soţului meu şi a căsniciei de 14 ani. După sesiunile de fizioterapie, Keith și cu mine am rămas în contact, el mă întreba cum mă simt şi ce mai fac și relația noastră a înflorit de acolo. Acum suntem împreună de 11 luni, copiii îl plac foarte mult și în sfârșit simt că trăiesc viața pe care o merit”, mai povestea Riona.

ADVERTISEMENT

Ce a spus soțul după acuzele că a părăsit-o pe patul de spital?

Richard, tatăl celor patru copii al Rionei, simțit nevoia să-și explice gestul, declarând că nu consideră că nu a fost în totalitatea vina lui pentru încheierea mariajului, decizia fiind luată înainte ca soția sa să rămână paralizată.

”I-am spus Rionei că vreau să divorțez în dimineața de dinaintea accidentului vascular cerebral, nu în timp ce era în spital. În timp ce era în spital, am vizitat-o cât de mult am putut seara, a trebuit să am grijă de copii, să am grijă de casă și să conduc o afacere. Am locuit în casă cu Riona și copiii înainte de ne separa în cele din urmă, iar amândoi am trecut mai departe”, s-a apărat bărbatul.