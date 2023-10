Ea este vedeta Pro TV care poate fi noul preşedinte al României. „A făcut performanţă şi a demonstrat că se poate”

O vedetă PRO TV, noul președinte al României? Potrivit lui Eugen Tomac, Elena Lasconi ar putea candida la fotoliul Cotroceniului, la alegerile prezidențiale de anul viitor.

„Vine din zona privată, a făcut performanță”

Alegerile prezidențiale din România se apropie cu pași repezi. Încă de pe acum, românii se întreabă cine va prelua funcția lui .

Și, de ce nu, o femeie. Cum ar fi, de pildă, vedeta PRO TV Elena Lasconi. Chiar dacă Elena Lasconi nu mai lucrează la ora actuală la televiziune, imaginea ei nu poate fi despinsă de PRO TV.

Despre Elena Lasconi, actualul primar al municipiului Câmpulung, are numai cuvinte de laudă. Ea are „un profil excepțional de om politic”, spune președintele PMP.

„Vine din zona privată, a făcut performanță” și „a demonstrat că România pe care ne-o dorim cu toţii poate fi transformată prin puterea voinţei”, a spus Eugen Tomac, scrie

„A demonstrat că România e frumoasă”

„Doamna primar Lasconi are un profil excepţional de om politic. Vine din zona privată, a făcut performanţă şi a demonstrat că se poate.

Într-o Românie în care baronii locali spun doar ‘Nu se poate, nu sunt bani’, decât pentru tot felul de proiecte cu dedicaţie, acest om a demonstrat că România e frumoasă, România pe care ne-o dorim cu toţii poate fi transformată prin puterea voinţei”, a spus Tomac.

Pe de altă parte, potrivit lui lui Tomac, Laura Codruța Kovesi nu va candida la prezidențialele de anul viitor. Ea nu și-ar părăsi postul de procurer șef la Parchetul European pentru a reveni „în meciul politic intern”.

„Nu cred că doamna Koveşi va candida. Are una dintre cele mai importante poziţii din UE.

Între a lăsa un mandat de procuror-şef european, care nu se închide anul viitor pentru a intra în meciul politic intern, mi se pare o chestiune… Nu cred că va candida”, a spus Tomac.

Elena Lasconi va deschide lista de candidați USR pentru alegerile europene, alături de Dan Barna (vicepreședinte ALDE Europe) , Vlad Voiculescu (fost ministru al Sănătății) și Vlad Botoș (europarlamentar), ca urmare a deciziei Biroului Național USR, la propunerea lui Cătălin Drulă.

„Am dat tot ce e mai bun”

„Elena Lasconi este primarul municipiului Câmpulung şi a reuşit în doar trei ani să dezvolte oraşul cu ajutorul fondurilor europene – peste 400 de milioane de lei, adică bugetul oraşului pe 40 de ani”, potrivit sursei citate.

„În tot acest timp de când sunt primar nu m-am gândit niciodată că o să ajungem exemplu de bună practică pentru România. Nu am avut acest scop. Pur și simplu am dat tot ce am putut mai bun pentru orașul pe care îl iubesc”, a scris Elena Lasconi pe pagina sa Facebook.