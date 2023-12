Victor Angelescu a dezvăluit în direct la „Suflet de rapidist” cu ce echipă de fotbal a ținut în tinerețe. a urât-o din tot sufletul pe Steaua (n.r. FCSB). Victor Angelescu a evoluat la juniorii celor de la Sportul Studențesc și Dinamo.

Echipa pe care Victor Angelescu a urât-o în copilărie: „Niciodată nu mi-a plăcut. Voiam să piardă cu oricine”

Victor Angelescu a vorbit sincer despre echipa pe care a susținut-o în tinerețe. Actualmente acționar minoritar la Rapid, . Omul de afaceri își dorea ca „roș-albaștrii” să piardă de fiecare dată. Patronul giuleștenilor susține că FCSB este continuatoarea echipei istorice a Stelei.

„Ăsta e adevărul, n-aș fi putut să mint pentru că am prieteni. Sunt o grămadă de prieteni pe care îi cunosc și nu pot să minți. M-ar fi sunat prietenii și mi-ar fi zis: ‘Bă, stai că tu nu ai ținut cu Rapid când erai mic’.

Nu pot să spun că am ținut cu una dintre cele trei puteri foarte mult. Am jucat la Sportul câțiva ani și țineam cu Sportul Studențesc. Niciodată nu mi-a plăcut Steaua, am avut ceva împotriva lor, nu știu de ce.

Când eram mic, toată lumea, 8 din 10 erau cu Steaua. Nu mi-a plăcut să fiu la fel ca ceilalți. Aveam ceva împotriva Stelei, voiam să piardă cu oricine”, a dezvăluit Victor Angelescu, la „Suflet de rapidist”.

Victor Angelescu a jucat fotbal la Sportul Studențesc și Dinamo: „Părinții erau împotrivă”

Copilul Victor Angelescu visa să ajungă fotbalist, iar în acest sens a jucat aproximativ 3 ani la juniorii fostei echipe Sportul Studențesc și la Dinamo. După o accidentare suferită la vârsta de 16 ani, Victor Angelescu și-a agățat ghetele în cui.

„Fotbalist e mult spus, am fost junior la Sportul Studențesc. N-am mai fost la Sportul Studențesc de la vreo 15 ani. După am fost vreo 8 luni la Dinamo. La 16 ani m-am accidentat și m-am lăsat. Părinții erau împotrivă.

Dinamo face parte din trecut. Cel mai mult la Sportul am fost vreo 3 ani de zile. Părinții, amândoi profesori, a fost greu să-i conving să mă lase să mă duc. După ce m-am accidentat un pic mai grav au zis: ‘Gata, școală scrie pe tine’.

Acum nu regret, dar atunci am regretat. Știu că am plâns foarte mult și nu eram ok cu mama pentru că nu mă lăsa. Tata m-ar fi lăsat, dar mama nu.

„Am anumite regrete. Când ești mic, ai da orice să ajungi fotbalist”

Până la urmă am ajuns ok. Am anumite regrete, mi-ar fi plăcut să fac fotbal. Când ești mic, ai da orice să joci fotbal și să ajungi fotbalist. Nu neapărat pentru bani, doar pentru pasiunea mea.

Nu mă plâng. În general a fost o decizie bună. Când ești mic și ești pasionat de ceva asta mi-aș fi dorit atunci. Acum sunt împăcat cu ceea ce am făcut și ce fac”, au fost cuvintele lui Victor Angelescu.

„Suflet de rapidist” se vede în fiecare marți, ora 13:30, după FANATIK SUPERLIGA. În premieră, emisiunea va putea fi urmărită pe canalul de Youtube FANATIK.RO și pagina de facebook Horia Ivanovici, în fiecare joi, ora 10:30.

