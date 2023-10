Edi Iordănescu a anunțat lotul României pentru meciurile cu Belarus și Andorra

, după evoluțiile slabe din ultimele meciuri, iar în locul său a fost chemat Drăguș.

Edi Iordănescu și surprizele pregătite pentru meciurile cu Belarus și Andorra

Edi Iordănescu a anunțat lista preliminară pentru partidele cu Belarus și Andorra, care pot marca .

ADVERTISEMENT

Lotul României pentru meciurile cu Belarus și Andorra

Portari: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

ADVERTISEMENT

Mijlocași: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

Atacanți: Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

ADVERTISEMENT

Convocările lui Dennis Man și Bogdan Racovițan au fost anticipate de directorul tehnic al FRF: „Probabil vor fi jucători noi. Acuma se decide și Edi. Pentru că apare Man, joacă, pune probleme, dă gol, Racovițan marchează două goluri, Stanciu dă goluri….”.

Edi Iordănescu, mesaj înainte de meciurile cu Belarus și Andorra: „În selecție, respectăm principiile care ne-au confirmat performanța”

Selecționerul României a ținut să transmită și un mesaj important cu acest prilej: „Abordăm această acțiune cu același spirit de luptă și unitate pe care l-am consolidat. Parcurgem o perioadă extrem de condensată dintr-un program cu ritm încărcat, dar am reușit împreună să demonstrăm că nimic nu e prea greu când toți suntem concentrați total la singurul obiectiv: calificarea la EURO 2024.

În selecție, respectăm în continuare principiile care ne-au confirmat performanța. Am urmărit, am analizat și am decis cu încredere deplină în tricolorii care constituie deja un nucleu cu rezultate bune pentru România.

ADVERTISEMENT

Vă împărtășesc mesajul cu care aștept tricolorii în pregătirea partidelor cu Belarus și Andorra: Ne-am câștigat prin dăruire și sacrificii poziția, am luptat și nu depindem de nimeni în afară de noi! Suntem pe loc de calificare și neînvinși în grupă, dar să nu uităm cât de greu s-a obținut fiecare punct, ce a însemnat fiecare secundă din această campanie!

„Nu cumva să ne iluzionăm că ne așteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile!”

Edi Iordănescu le atrage atenția jucătorilor săi să nu trateze cele două partide extrem de serios, chiar dacă par mari favoriți: „Trebuie să fim deplin conștienți și responsabili ACUM pentru ca nu cumva să ne iluzionăm că ne așteaptă cineva cu 6 puncte în aceste zile! N-am primit nimic de-a gata, ne-am câștigat prezentul iar acum trebuie să ne câștigăm și viitorul!

Așa cum am obținut totul în această campanie, în ciuda îndoielilor de început, în fața unor adversari considerați mai valoroși, trecând peste slăbiciunile noastre și devenind mereu mai buni, așa trebuie să jucăm și acum: cu toată ființa, în fiecare secundă!

Sunt convins că românii de pretutindeni vor fi cu sufletul lângă noi la meciul cu Belarus. Iar pe teren propriu, cu Andorra, vom fi și mai puternici prin cei mai tineri suporteri din tribune.

Pentru că ei sunt inima fotbalului iar noi avem responsabilitatea de a le oferi un model de performanță și de a le răsplăti dragostea cu bucurie. Cu entuziasm și convingere, Edward Iordănescu, Selecționer echipa națională de fotbal a României”, a concluzionat antrenorul pentru .