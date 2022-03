Edi Iordănescu are emoții înaintea amicalului Israel – România: „Sper să am 23 de jucători să trec pe foaie”. Video

Edi Iordănescu e nevoit să abordeze amicalul cu Isarel la prima sa acțiune în calitate de selecționer, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. La conferința de presă premergătoare partide de la Netanya, antrenorul în vârstă de 43 de ani a recunoscut că problemele medicale i-au dat peste cap planurile, iar lucrurile s-ar putea înrăutăți până la ora jocului.

Problemele medicale de la echipa națională îi dau fiori lui Edi Iordănescu și înaintea amicalului cu Israel

„Suntem în fața unui nou test. Personal, așteptam foarte mult această acțiune. Chiar dacă cele două jocuri amicale fuseseră stabilite încă dinainte să fiu selecționer, am primit cu bucurie vestea că vom avea niște adversari competitivi.

Sunt momente pe care trebuie să le valorificăm, să ne testăm, să vedem unde suferim, să analizăm și să progresăm. Din păcate, factorii externi au degenerat starea de spirit și au schimbat deciziile pe care le-aș fi luat în mod normal.

Am venit cu emoții, că în ziua deplasării am mai făcut o testare și încă o testare aici. Azi am primit însă vești bune. Din cei patru jucători pe care nu i-ați văzut cu Grecia, cu probleme de viroză și gripă, am reușit să recuperăm doi. Să vedem care e starea celorlalți doi și sper ca la ora jocului să am 23 de jucători pe care să îi pun pe foaie și să avem un prim 11 cât se poate de competitiv.

Contextul e greu pentru noi. Nu vreau alibiuri și rog și presa de la noi din țară să nu folosească alibiuri pentru noi. Pentru că vreau să trecem peste astfel de momente, să învățăm să depășim obstacole.

Ca antrenor mi-am dorit să am interacțiune mai mare cu jucătorii. Scopul a fost să cunosc grupul, să pregătesc terenul pentru ce va urma, să implementez idei. Dar au fost jucători pe care i-am văzut în prima zi și i-am mai văzut în aeroport, când am plecat”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă.

„Trebuie să avem forță mentală”

La partida cu Grecia, pierdută de „tricolori” cu 0-1, Edi Iordănescu i-a . La Netanya ar putea debuta și Claudiu Petrila, convocat, alături de Darius Olaru, în locul infectaților cu COVID-19: Florin Tănase, Alexandru Mitriță, Răzvan Marin și Deian Sorescu.

„Încercăm să folosim testul ăsta să mai primim răspunsuri. Încercăm să dăm minute și celor care au jucat mai puțin. Încercăm să corectăm ce nu a fost bine la meciul cu Grecia și să construim pentru ce urmează. Eu cred în potențialul jucătorilor noștri și al echipei naționale și că această națională poate crește într-un timp scurt.

Nu mi-a plăcut că încă nu avem putere mentală. Trebuie să fim mai deciși, mai agresivi, să luptăm mai mult. Grupul are talent, dar trebuie să lucrăm mai mult în echipă. Dar e îmbucurător cum am arătat în repriza a doua. A fost diferit. A arătat că putem face mai mult. Trebuie să avem o forță mentală semnificativ mai bună decât am avut până acum, iar această echipă poate crește cu 15-20%”, a adăugat selecționerul României.