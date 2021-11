Nici Edi Iordănescu nu îi ia banii lui Gigi Becali! Ce s-a întâmplat cu antrenorii care au avut clauză de reziliere la FCSB

Puțini antrenori se pot lăuda cu faptul că au venit la FCSB și au reușit să își treacă în contract o clauză de reziliere. Edi Iordănescu este unul dintre aceste exemple rare. Majoritatea tehnicienilor în cauză n-au plecat în relații bune cu Gigi Becali, iar acest lucru s-a întâmplat și cu Iordănescu. FANATIK .

Un lucru este însă cert, finanțatorul roș-albaștrilor n-a plătit niciodată o clauză de reziliere. Ba, mai mult, o dată primit și bani pentru despărțirea de un antrenor. Becali este din 2003 propietarul de drept al FCSB-ului, iar de atunci și până în prezent doar patru antrenori au reușit să îl convingă să includă în înțelegere și o clauză de reziliere: Victor Pițurcă, Laurențiu Reghecampf, Constantin Gâlcă și Edward Iordănescu.

Edi Iordănescu și-a luat gândul de la banii lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB nu plătește clauzele de reziliere ale antrenorilor

Deja fostul antrenor al vicecampioanei României nu a cedat ușor în fața lui Gigi Becali. Finanțatorul a vrut să scape de Iordănescu motivând că echipa nu joacă spectaculos, dar . La nici 24 de ore distanță de la mesajul prin care Edi Iordănescu și-a exprimat nemulțumirile, .

„Nu i-am propus eu rezilierea lui Edi Iordănescu. El a venit cu propunerea de a rezilia contractul cu FCSB. Că am vorbit nu știu ce de Budescu la televizor și există o clauză. I-am propus să îi plătesc salariul până în decembrie pentru reziliere amiabilă, acum să vedem.

Am auzit că a scris pe Facebook ceva cu o clauză de 500.000. Dar să își pună pofta în cui. Eu nu îl dau afară. Ce, am luat-o razna să îi dau 500.000 de euro când mai are patru luni de contract.

Mă duc la Bălăceanca dacă gândesc așa. Doamne ferește! Să doneze el ce bani vrea, eu nu îl dau afară. Eu am încredere în capacitățile lui de antrenor”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

Victor Pițurcă, primul care l-a enervat pe Gigi Becali. Câți bani a cerut fostul selecționer

În 2010, Victor Pițurcă s-a întors pe banca roș-albaștrilor după șapte ani. Înainte de a semna contractul, fostul selecționer i-a cerut lui Gigi Becali nu doar transferuri, ci și să nu mai iasă în spațiul public să critice jucătorii. Verbal, finanțatorul și-a dat acordul, dar nu a rezistat foarte mult și a început să vorbească la televizor.

Pițurcă a amenințat că nu mai rămâne la FCSB decât dacă în contract i se trece clauza prin care ar lua 20 de milioane de euro dacă Gigi Becali va mai da în presă declarații care sa defăimeze imaginea sa, a jucătorilor și a fanilor. Evident, patronul nici n-a vrut să audă de așa ceva.

„I-am oferit lui Piți un salariu de 25 de mii de euro lunar și primă de două milioane de euro dacă se califică în Liga Campionilor. I-am luat 15 jucători, a plecat cu ei în cantonament și acum vine să-mi ceară garanții de 25 de milioane de euro, adică 10 hectare de pământ și cinci milioane, că eu nu o să mai vorbesc de echipă. I-am zis că cel mult pot să-i dublez salariul, dar în nici un caz nu-mi pot pune gaj toată averea mea!”, a fost răspunsul lui Becali, iar Pițurcă a plecat după doar trei etape.

Becali a încasat 500 de mii de euro pentru „transferul” lui Reghecampf la Al Hilal

Laurențiu Reghecampf este antrenorul cu cele mai bune performanțe din istoria recentă a FCSB-ului. În 2014, după ce a cucerit al doilea său campionat cu roș-albaștrii, tehnicianul a plecat la Al Hilal, deși mai avea contract cu echipa lui Gigi Becali, dar și o clauză de reziliere de 1 milion de euro.

„Reghe” a plecat în condiții bune de la FCSB, având în vedere că peste doar un an s-a și întors, dar nu fără eforturi financiare. Actualul antrenor al Universității Craiova a băgat mâna în buzunar și i-a dat 500 de mii de euro lui Gigi Becali pentru a îl lăsa să plece la echipa intitulată „Real Madrid al Golfului”.

O clauză de jumătate de milion de euro i-a adus lui Gălcă trei trofee

După plecarea lui Reghecampf, la FCSB a ajuns Constantin Gâlcă. Antrenorul și-a făcut un contract „beton”, cu o clauză de reziliere de 500 de mii de euro, și nu a putut fi dat afară după ce Becali a ieșit din arest în primăvara lui 2015.

La finalul turului, echipa avea un avans de 13 puncte, avans ce a fost anulat de ASA Tg. Mureș după ce FCSB i-a vândut în iarnă pe trei dintre ce mai buni jucători: Claudiu Keșeru, Lucian Sânmărtean și Lukasz Szukala. În cele din urmă, Gâlcă a reușit să câștige cu FCSB toate cele trei trofee interne: campionat, Cupa României și Cupa Ligii.

Contractul i s-a terminat însă în vara lui 2015, iar Becali nici n-a vrut să audă de o prelungire. Ba, mai mult, „latifundiarul din Pipera” a afirmat că Gâlcă nu o va mai antrena niciodată pe FCSB pentru că „l-a mințit”. Becali a declarat că, înainte ultimul meci al sezonului, când FCSB a remizat nul la Iași, dar totuși a luat titlul după ce Oțelul a câștigat la Tg. Mureș, Gâlcă i-a promis că îl va titulariza în atac pe Raul Rusescu, dar acest lucru nu s-a întâmplat, locul fostului golgheter al Ligii 1 fiind luat de George Țucudean.

„Pe Gâlcă l-am chemat la pușcărie. În ultimul meci (n.r. – CSMS Iași) am zis că jucăm cu Rusescu și apoi nu l-am mai văzut. Era să pierdem campionatul! Pentru minciuna asta, nu o să mai fie niciodată la Steaua!

El putea să mai vină la Steaua, pentru că e băiat cuminte. Mi-a zis că jucăm cu Rusescu și el nu era în teren. E vorba de principiu, putea să spună că nu vrea să joace cu el”, a dezvăluit Becali, în 2016.