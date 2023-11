Edi Iordănescu, optimist înaintea meciului decisiv cu Israel: „Suntem la nivelul în care putem duce România la Euro”

Iordănescu anunța încă de acum câteva zile că este conștient de încărcătura deosebită a acestei partide, însă speră ca jucătorii să se autodepășească și să obțină cel puțin un egal. Practic, un rezultat care ar califica automat România la Europeanul de anul viitor din Germania, acolo unde nu a mai fost de aproape 10 ani.

Edi Iordănescu, conferință de presă înaintea meciului decisiv Israel – România

Momentan, , la egalitate de puncte cu Elveția, dar cu un golaveraj inferior, iar un egal cu Israel ar pecetlui matematic calificarea. , pentru că totul s-ar decide în ultima etapă din grupă, peste câteva zile, când România ar fi obligată să învingă Elveția, un adversar cel puțin incomod.

Cât despre Israel, așa cum FANATIK anunța, israelienii nu se vor putea baza pe Yehezkel, Cohen, Solomon, Abada și Aziza. Fotbalistul Gil Cohen s-a accidentat la antrenament şi va lipsi o lună de pe teren, potrivit surselor FANATIK.

”Bună seara tuturor. Am venit aici foarte conștienți de momentul pe care-l avem în față. E un moment pe care-l căutăm de foarte mult timp, pe care l-am găsit după foarte mult timp. Am venit cu foarte multă încredere, convingere, foarte multă muncă și sacrificii și cu multă consecvență. Am venit cu multă încredere și energie, suntem conștienți că e nevoie de mult echilibru și curaj pentru a face un ultim pas.



Să calificăm naționala la Euro după 8 ani. Sunt multe elemente în care ne bazăm în provocarea de mâine. Un grup care a făcut progres la multe capitole. Vorbeați mai devreme despre siguranța defensivă, e unul dintre ele. Suntem bucuroși să avem cea mai bună defensivă din grupă și una dintre cele mai bune din toate grupele europene. Am luat în total patru goluri, dar 50% le-am luat doar în jocul cu Elveția. Asta nu ne garantează nimic, trebuie să continuăm să muncim”, și-a început Iordănescu discursul.



Edi Iordănescu, despre tactica pe care a gândit-o pentru meciul cu Israel

Ulterior, selecționerul a răspuns întrebărilor jurnaliștilor din străinătate. ”E dificil să prezentăm strategia și planul tactic, dar îi promit că dacă suntem fericiți după joc îi voi explica cum am pregătit jocul. Suntem conștienți de forța adversarului de mâine, personal apreciez foarte mult calitatea individuală a jucătorilor. Împreună cu colegii mei din staff i-am studiat și la echipele lor de club”, a glumit Iordănescu când a fost întrebat cum va aborda partida din punct de vedere tactic.

”Am descoperit jucători foarte buni ai Israelului, au cel puțin două echipe foarte bune care joacă în cupele europene, va fi un meci foarte dificil. Am un respect enorm și pentru antrenorul lor. Suntem foarte conștienți de miza, presiunea, provocarea, dificultatea jocului de mâine. Dar, grupul e pregătit pentru absolut orice!”, a adăugat selecționerul României.

”Tot timpul factorii externi influențează într-o măsură mai mare sau mai mică, noi avem factorii noștri care ne influențează munca, activitatea. Avem o presiune foarte mare, care vine la pachet cu responsabilitate foarte mare, sunt mulți ani de când fotbalul românesc, echipa națională, nu a mai fost la un turneu final. Echipele noastre de club traversează perioade foarte grele. Avem datoria să ne îndeplinim obiectivul”, a completat Iordănescu.

Edi Iordănescu, despre războiul din Israel și situația de acolo

De remarcat că Edi Iordănescu a spus câteva cuvinte și despre situația din Israel. ”Sunt un om al păcii, compătimesc toate suferințele. Toate victimele acestui război, însă acum ne gândim la meci”, a completat selecționerul României.

”Nu am stabilit primul 11, mai avem un antrenament, mai sunt discuții individuale, mai e o noapte, e important să avem discuții cu jucătorii despre starea unora, din punct de vedere mental și cu staff-ul medical, avem câteva semne de întrebare raportat la câțiva jucători. Ulterior tragem linie, sperăm să fim inspirați, să facem alegerile cele mai bune”, a transmis Iordănescu când a fost întrebat dacă a ales primul 11.

”E datoria noastră să ne gândim macro, la tot contextul. Suntem focusați pe jocul de mâine, ne dă posibilitatea să ducem calificarea acasă în România, să nu mai prelungim momentul. Am convingerea că depinde de noi, că vom reuși, ne așteaptă examen foarte important. Sunt sigur că avem puterea oricum să ne repliem, în cazul nefericit.

Jucătorilor le transmit că sunt foarte bine pregătiți din toate punctele de vedere, nu ar trebui să aibă emoții. Asta-i ultima problemă (n.r. dacă va putea dormi la noapte). Am toată energia posibilă și puterea să o iau de la capăt cu o ambiție și mai mare și sunt sigur că și băieții sunt la fel. Am încredere totală în ei”, a completat selecționerul.

Concluziile lui Edi Iordănescu înainte de Israel – România

”În fiecare moment avem de învățat, tragem concluzii, avem de învățat și din jocul tur. Pentru mine nu a fost o surpriză ce a arătat Israelul la București. Au arătat forță de joc, mi-aș fi dorit ca lucrurile să stea diferit, puteam gestiona altfel momentele jocului și rezultatul. Suntem conștienți că nu va fi ușor, dacă suntem obiectivi și analizăm în detaliu, vom constata că toate echipele care și-au propus calificarea au în componență jucători foarte valoroși. Chiar și cei din Kosovo, la fel și Israelul, cei din competiția internă jucau în Champions League, învingeau PSG. Cu siguranță suntem pregătiți, în gardă, nu va fi deloc ușor. Mergem până la capăt”, a completat Iordănescu.

”Mental sunt la fel cum am fost de fiecare dată. Sunt mai entuziasmat, mi-am asumat, nu a fost conferință să nu vă spun despre crezul meu, despre credința mea că cu muncă, ajutor de la Dumnezeu, care ne-a ajutat că am fost corecți, am muncit. Am respectat mereu adversarii, am fost umili.

Am asimilat mereu ce n-a fost OK, am încercat să ne îmbunătățim echipa. N-au fost orgolii la mijloc. Asta îmi dă confort. La bază e un proces. Pentru mine nu e un moment, sunt mai multe etape pe care le-am parcurs, ne-au adus în acest moment pe care l-am căutat și l-am găsit. Am ajuns unde ne-am dorit, să jucăm cu o calificare pe masă.

Importanța lui Anghel Iordănescu în viața lui Edi Iordănescu

El mereu a avut încredere în potențialul fotbalului românesc (n.r. Anghel Iordănescu), deși de uneori pare că are emoții mai mari decât atunci când antrena el. Sperăm să bucurăm toate familiile noastre, pe toți românii. Adversarul nostru de mâine, dacă se poate să ne vedem acolo, așa să fie. Noi nu avem cum să fim favoriți, atâta timp cât rezultatul de la București a fost egal. Nu vorbim de favoriți, mutăm presiunea în stânga și dreapta. Respect opinia, dar Israelul are jucători de mare valoare”, a mai declarat selecționerul României.

”Nu suntem la nivelul la care cred că putem să fim, dar suntem la nivelul în care putem să ducem România la Euro. Cred că putem duce România la un nivel superior. E cel mai aproape de sufletul meu, părintele meu (n.r. Anghel Iordănescu), încerc să fiu la munca pe care o fac, mereu fac analize, încerc să mă dezvolt. Natural mi-a transmis aceste lucruri, e un om care a trecut de mult prin acest film ,a scris istorie alături de România, alături de niște fotbaliști uriași. Suntem cu o provocare în față, sperăm să găsim răspunsul potrivit.

Mi-ar plăcea să fiu conectat la ce vine din țară, din păcate timpul e mai limitat și informațiile reduse. Am respect pentru opinia publică, multe critici pe care mi le-am însușit, fiecare are stilul său de a-și exprima poziția. Am respectat mereu, cred că am demonstrat că am rămas extrem de ancorat în realitate. Sunt sigur că din țară vine oricum multă energie, multă speranță. Vor fi suporterii României aici, vrem să sărbătorim la final. Simțim o responsabilitate deosebită pentru toată suflarea din România”, a concluzionat Edi Iordănescu.