Câţi fani români vor fi în tribune la meciul cu Israel: “Numărul este ridicol!”

. Duelul este programat pe 18 noiembrie, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Pancho Arena din Felcsut. Corespondența FANATIK din Budapesta a dezvăluit câţi fani români vor fi în tribune pentru partida care ne poate duce la Euro 2024.

Câţi fani români vor fi în tribune la meciul cu Israel

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, . Corespondentul din Budapesta a discutat despre gazonul foarte bun pe care va juca echipa națională a României sâmbătă. Cristi Coste a mai dezvăluit și câţi fani români vor fi în tribune. La partida contra israelienilor vor fi peste 500 de români care vor susține “tricolorii” și vor putea fi martorii calificării la Euro 2024.

“Gazonul este de 4-5 stele, e foarte OK. L-am văzut și de la nivelul lui când am coborât. Gazonul este în condiții foarte bune. Nu se compară cu ce am jucat în meciul cu Belarus de acum o lună. Trebuie doar să jucăm fotbal, acesta este lucrul cel mai important.

E un stadion mic, undeva până în 3500 de locuri. La meciul Israel – Elveția au fost undeva la 2100 de spectatori. Cam până în 2500 vor fi și la meciul cu România. Din fericire pentru noi, mult mai mulți suporteri români. Am numărat cu Răzvan miercuri. Au fost atunci 24 de suporteri elvețieni.

Noi vom avea 462 de suporteri, atâtea bilete am primit de la federația israeliană. La numărul acesta se mai adaugă circa 2000 de fani israelieni care sunt veniți de 4-5 zile aici, în Ungaria. Stau în Budapesta și în împrejurimile din Felcsut și sunt aduși cu autocarele la stadion.

Vor fi 462 de suporteri plus cei din delegația României, adică trece de 500. Undeva la 2500 de spectatori cu totul pe stadion și români și israelieni. Un procent de 1 la 4 între suporterii români și cei israelieni. E un procent foarte OK, având în vedere că dacă am fi jucat în Israel probabil vorbeam de un 1 la 10“, a spus Cristi Coste.

Israelienii s-au pregătit special pentru meciul cu România

”Am văzut miercuri seară Israel – Elveția 1-1, un rezultat care până la urmă nu-i ajută foarte mult în clasament pe cei din Israel, îi ajută doar la nivel de moral. Ei au nevoie și de moral acum când joacă din 3 în 3 zile.

Nu ne-am dori să aibă prea sus moralul, dar am văzut o echipă a Israelului, un staff, conducători, suporteri care trăiesc o stare de spirit. M-am îngrijorat puțin apropo de adrenalina și de încrederea pe care o au. Să sperăm că nu o să-i ducă și fizicul, pentru că ei încredere au că pot să ne bată.

Este jocul pentru care ei se pregătesc din această serie de 4 meciuri. De când s-a decis disputarea acestor 4 meciuri în decurs de 10 zile, ei au știut că meciul cu România este decisiv. Dacă ei câștigă cu noi au șanse mari să meargă la Euro. La fel de adevărat este că dacă nu se califică din această grupă, Israelul are și șansa barajului din Liga Națiunilor.

În martie se va disputa barajul cu echipele care și-au câștigat grupele în Liga Națiunilor, iar Israelul nu e deloc într-o poziție grea. Cred că dacă nu se vor califica și sper că nu se vor califica din această grupă, ne vom califica noi, ei se vor califica aproape sigur din Liga Națiunilor”, a mai spus Cristi Coste.

