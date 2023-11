Israel – România, în etapa 9 din grupa I a preliminariilor EURO 2024. 17 “tricolori” au ajuns la lot

Gata, naționala de fotbal a României intră în linia dreaptă, pe turnanata care în decurs de trei zile o va aduce la linia de finiș pe unul dintre primele două locuri din grupa I a preliminariilor EURO 2024 sau, cum din păcate, a fost cazul de multe ori (excepție doar EURO 2008 și EURO 2016) ne va lăsa îmcă o dată în afara unui turneu final. În decurs de trei zile întâlnim rivala directă la calificare, reprezentativa Israelului și principala favorită a grupei, Elveția.

România e pe primul loc în grupa I, dar e singura cu toate meciurile jucate

Înainte de aceste două jocuri în care tricolorii trebuie să dea totul pentru a obține calificarea, România este lider, cu 16 puncte, dar acest lucru nu trebuie să ne facă să zburdâm de bucurie pentru că suntem singura națională care este cu meciurile la zi. Avem opt partide, față de Elveția, una în minus și Israel, două mai puțin, dar această situație nu va mai exista până pe 18 noiembrie, când vom juca la Felcsut, în Ungaria, pe teren neutru, cu Israel.

Asta pentru că Israel dispută pe 12 noiembrie la Prishtina restanța cu Kosovo, pe terenul acesteia și pe 18 noiembrie, tot la Felcsut,. pe micuța Pancho Arena. Un adevărat tur de forță pentru Israel care joacă patru meciuri din trei în trei zile, după restanțe urmând România pe 18 noiembrie și Andorra, 21 noiembrie, în deplasare. Așadar acum România are 16 puncte, Elveția e pe locul 2, cu 15 puncte iar Israel pe locul 3, cu 11 puncte, dar evident și cu restanțele amintite. Scenariul cel mai negru pentru noi din toate punctele de vedere ar fi șase puncte pentru Israel, care s-ar prezenta peste România, cu 17 puncte la ora meciului direct și atunci ar trebui să câștigă,m ambele meciuri rămase.

UEFA a decis ca meciul Israel – România se se joace cu spectatori

Deși inițial anunțase că toate mecirile în care sunt implicate echipe naționale sau de club din Israel vor avea loc numai fără spectatori, pentru a nu exista pericol de atentate, UEFA a îmtors această hotărâte la insistențele federației de la Tel Aviv. Astfel, atât partida cu Elveția cât și cea cu România se vor desfășura cu public, locația aleasă în cele din urmă fiind una foarte ,mică, Felcsut, în Ungaria, pe un stadion de abia 3800 de locuri.

Din cele 3800 de bilete disponibile pe site-ul federației israeliene pentru români au fost puse în vânzare fix 462 de bilete, care s-au epuizat în mai puțin de patru ore. Nu va fi însă nici un ultras la meci, nici de la cluburi, nici din facțiunile echipei naționale, cei de la Uniți sub tricolor dând un comunicat prin care au explicat că boicotul a fost decis ca urmare a cerințelor inadmisibile de îndeplinit de către partea israeliană,. care lezează grav libertățile și drepturile omului.

Dennis Man, marea pierdere a echipei naționale pentru meciurile cu Israel și Elveția

Selecționerul Edi Iordănescu a primit din Italia, după meciul Parmei cu Sudtirol cea mai proastă veste posibilă. Cel mai în formă tricolor care evoluează în străinătate, Dennis Man, a suferit o contractură musculară și reatează partidele cruciale ale naționalei, exact ca în septembrie, când nu a putut fi prezent la meciurile cu Israel și Kosovo, ambele de la București. Man veneea după o serie impresionantă de goluri și de pase decisive, care i-a adus titlul del cel mai bun jucător din Serie B în luna octombrie.

Alți absenți pentru aceste ultime partide din preliminarii sunt Deian Sorescu de la Rakow și fundașul stânga de la CFR Cluj, Mario Camora. De fapt lipsesc ambii laterali de la CFR Cluj, dar situația lui Cristi Manea era cunoscută de săptămâmi bune inclusiv la echipa națională.

Artean și Andres Dumitrescu, surprizele selecționerului, Mogoș, Ștefănescu și Florin Tănase revin sub tricolor

Marile surprize din lotul convocat sunt chemările în premieră ale fundașului stânga Andres Dumitrescu de la Slavia Praga și mai ales a mijlocașului Farului, Dumitrescu este dublura lui Nicușor Bancu iar Artean a lui Răzvan Marin.

Sunt și trei reveniri sub tricolor după perioade mai muilt sau mai puțin lungi. Astfel care are deja patru meciuri la echipa națională revine. La fel mijlocașul ofensiv de la Sepsi, Marius Ștefănescu, cu două partide la activ și mai ales atacantul Florin Tănase de la Al Okhdood din Arabia Saudită, care are 17 meciuri și două goluri marcate.

Lotul, convocat de Edi Iordănescu pentru meciurile cu Israel și Elveția

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0)

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1)

ATACANȚI

Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0)