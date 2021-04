Edi Iordănescu continuă ”războiul” cu FCSB: ”Dacă ascult toate vocile mi se sparg timpanele”. Video

Antrenorul echipei CFR Cluj, Edi Iordănescu, continuă ”războiul” cu FCSB și neagă acuzațiile ”roș-albaștrilor” conform cărora Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a jucat pentru ardeleni în meciul câștigat în fața formației lui Toni Petrea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul ardelenilor se află într-un conflict continuu cu Gigi Becali, ambii acuzându-și principalii rivali la titlu că beneficiază de arbitraje favorabile.

După ce campioana en-titre a pierdut cu U Craiova, iar Iordănescu jr. l-a criticat pe centralul Ovidiu Hațegan, Becali a sărit la gâtul antrenorului din Gruia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Războiul” dintre Edi Iordănescu și FCSB și-a consumat un nou episod

Întrebat despre faptul că Sepsi ar fi tras pentru CFR în meciul cu FCSB, Edi Iordănescu a continuat ”războiul” cu ”roș-albaștrii: ”Eu nu pot să intru în astfel de discuţii, voci, e plin spaţiul public de voci. Dacă le asult pe toate mi se sparg timpanele, probabil”.

”Ascult, respect opinii, dar mă interesează doar vocile obiective, care pentru mine contează, chiar dacă sunt câteodată critice, dar să fi echidistante. Nu am timp la dispoziţie ca să pot să stau să ascut prea mult. Focusul meu merge către munca pe care o avem de făcut. Aşa că nu intru într-o astfel de discuţie.

ADVERTISEMENT

Cine s-a uitat la meciul nostru de la Sepsi a văzut ce victorie muncită a fost şi cât de grea a fost. Şi dacă au fost şi puţin atenţi, au văzut câtă presiune a pus Sepsi pe careul nostru, pe poarta noastră pe final de joc şi astea sunt repere clare, dar cred că am pierdut suficient timp să răspund la speculaţiile astea”, a declarat Iordănescu jr. într-o conferință de presă.

Jucătorii de la CFR sunt frustrați după eșecul cu U Craiova

Tehnicianul a rememorat și eșecul din partida cu U Craiova: ”Am avut vreme puţină să fim supăraţi, dar am avut vreme puţină şi când am fost fericiţi. Eu spun că am fost fericiţi şi am produs rezultate bune. Cu toţii ne-am dori să fie numai rezultate pozitive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E o competiţie grea, e un an atipic, ne dorim îndeplinirea obiectivelor clubului, dar e un an atipic, jucăm din trei în trei zile, este un proces foarte greu de muncă, avem puţin timp la dispoziţie, timpul este foarte comprimat, este foarte greu să joci din trei în trei zile, să reuşeşti să recuperezi echipa şi să capacitezi jucătorii şi să-i angrenezi în pregătire următorului joc.

Este o doză importantă de frustrare în vestiar, pentru că atât echipa, cât şi noi, staff-ul tehnic şi conducerea, am considerat că a fost un rezultat extrem de injust. Probabil că dacă am fi câştigat, nimeni nu ar fi putut să conteste, dar cred că un egal ne-ar fi cuvenit, după aspectul jocului”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iordănescu, laude pentru FC Botoșani

Edi Iordănescu a analizat și întâlnirea cu FC Botoșani, care va avea loc miercuri, 28 aprilie: ”Toate meciurile sunt dificile, pentru că presiunea este mereu în jurul nostru, din obiectiv derivă şi un mare grad de presiune şi trebuie să o gestionăm cum trebuie în favoarea noastră.

Faptul că adversarul nostru vine fără o miză extraordinară este un avantaj pentru el. Noi avem un singur rezultat care ne poate valida lupta pentru titlu şi acela ar fi clar o victorie, trei puncte.

ADVERTISEMENT

Suntem pregătiţi pentru un adversar motivat cu valoarea competiţiei nostre şi care a făcut jocuri foarte bune şi care îşi merită locul în play-off, care ştie să fie şi organziat şi ofensiv şi care poate să pună şi calitate în joc atunci când îşi doreşte să atace, pentru că au jucători valoroşi şi care a devenit o regulă în ceea ce înseamnă prezenţa în play-off”.

Programarea meciurilor nu este importantă

Întrebat dacă e un avantaj sau dezavantaj că joacă înaintea FCSB-ului, Iordănescu jr. a răspuns: ”Nu am primit această întrebare când în campionatul regulat noi eram cei care jucam după. Acum s-a schimbat un pic rolul şi nu cred că este nici un dezavantaj major, nici un avantaj.

ADVERTISEMENT

Este important ca să-ţi pregăteşti bine jocul, să-ţi câştigi punctele, restul sunt detalii care merg în plan secund. Aşa cum noi am jucat de multe ori după contracandidatele nostre, aşa fost programul. Pe mine mă intersează mai puţin dacă jucăm înainte sau după.

Poate nu toată lumea vede la fel ca mine, dar cred că părerea mea contează cel mai mult pentru că eu mă ocup de pregătirea echipei. Contează timpul pe care îl avem între două jocuri. Dacă timpul este cât de cât sufiecient, pentru mine este o şansă în plus să putem să pregătim un pic mai complet şi mai complex jocul care urmează”.

Iordănescu explică ieșirea la adresa lui Hațegan

”Nu mai vreau să vorbesc despre arbitraj acum, s-a făcut prea multă tevatură după jocul nostru cu Craiova şi multă lume nu a înţeles că, de fapt, erau lucruri adunate în timp şi a fost aşa, un sentiment de refulare. Am avut o reacţie care a fost bazată pe trăiri din mai multe jocuri.

Cine nu a fost atent la istoricul nostru şi la ceea ce am vrut să spunem concret, şi eu şi oficialii clubului, şi analizau jocul ăsta, îi înţeleg că puteau să aibă o anumită poziţie, dar a fost un cumul de decizii luate care m-au dus la ieşirile pe care le-am avut după joc”, a încheiat Iordănescu.