Selecționerul Edi Iordănescu a reacționat după accidentarea urâtă suferită de Olimpiu Moruțan la ultimul meci al lui Ankaragucu. în meciul de marți, 23 aprilie, contra lui Beșiktaș.

Edi Iordănescu, distrus de accidentarea lui Moruțan! Mesajul emoționant transmis lui Olimpiu: „Va fi mai greu și mai trist fără tine”

Accidentarea lui Olimpiu Moruțan (24 de ani) a fost cea mai sumbră din scenariile posibile, anume ruptură de tendon ahilean. Mijlocașul se va opera astăzi, 24 aprilie, de urgență și va sta pe bară o perioada lungă.

Edi Iordănescu a revenit cu un mesaj de susținere pe pagina sa de Facebook pentru mijlocaș. Cel mai probabil, Olimpiu Moruțan s-ar fi aflat în lotul pentru EURO 2024 dacă ar fi fost sănătos. Nu este primul fotbalist pe care Iordănescu l-ar putea pierde pentru turneul final, după .

„Toți alături de tine, Oli! Totul va fi mai greu și mai trist fără tine, dar vom lupta și pentru tine! Suntem convinși, fiecare, că vei reveni mai puternic! Familia Echipei Naționale te așteaptă înapoi!“, a postat Edi Iordănescu pe Facebook.

Federația Română de Fotbal a reacționat și ea

Federația Română de Fotbal a reacționat și ea după accidentarea lui Olimpiu Moruțan. Pe pagina Echipei Naționale a României a fost postată o fotografie cu mijlocașul român, alături de un mesaj de susținere.

„Suntem alături de tine, Olimpiu Moruțan! Vei reveni mai puternic după această accidentare! Multă sănătate!“, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Echipei Naționale a României.

Fanii au fost și ei întristați de pierderea mijlocașului, care au oferit comentarii imediat la postare: „O mare pierdere din păcate..“, „Mare pierdere. În flancul drept nu prea are cine..“ sau „Moruțan e aproape singurul de la Națională care are o altă viziune a jocului, are fantezie dribling.. Păcat!“.

Olimpiu Moruțan, 6 luni departe de gazon

Conform antrenorului lui Angakarugu, Olimpiu Moruțan ar urma să petreacă șase luni departe de gazon. Accidentarea din meciul cu Beșiktaș a fost una foarte dură, iar mijlocașul va fi operat de urgență.

”Dacă este vorba despre o ruptură a tendonului, recuperarea va dura aproximativ șase luni. Sper că nu este vorba despre asta, însă dacă este, este un jucător cu un caracter puternic și va reveni foarte puternic”, a spus antrenorul lui Ankaragucu, Emre Belozoglu.