Edi Iordănescu, îngrijorat înaintea meciurilor cu Kosovo şi Elveţia: ”Este cea mai grea acţiune!” Video

România are o ”dublă” foarte importantă pentru calificarea la Euro 2024. Pe 16 iunie, se deplasează în Kosovo, iar trei zile mai târziu va juca în Elveţia, împotriva favoritei din grupă.

Ce îl îngrijorează pe Edi Iordănescu înainte de ”dubla” cu Kosovo și Elveția

După ce s-a arătat , selecționerul Edi Iordănescu și-a arătat îngrijorarea pentru întâlnirile cu Kosovo și Elveția, considerând că este un dezavantaj că acestea vin la finalul unui sezon încărcat.

ADVERTISEMENT

”Este ce mai grea acțiune, din anumite puncte de vedere. Sunt factori externi care ne afectează munca și activitatea. E final de sezon, încărcătură multă, unii băieți au probleme la nivel de cluburi, nu avem multe obiective realizate la nivel de cluburi. Sunt mulți care nu își cunosc viitorul, nu știu unde vor fi sezonul următor.

Lucrurile astea apasă, dar e datoria noastră să-i capacităm, să-i mobilizăm. Să-i facem să înțeleagă că trebuie să pună totul la o parte și să se concentreze sută la sută pe această acțiune, care poate să fie extrem de importantă în ceea ce înseamnă procesul calificării.

ADVERTISEMENT

Toți acești factori externi ne provoacă și pe noi ca staff, să facem tot ce ține de noi, să adunăm echipa din toate punctele de vedere, mental, emoțional. Atunci gradul de concentrare va fi unul mare și automat și gradul de asimilare”, a declarat Iordănescu jr., într-un interviu pentru FRF TV.

Ce avantaj are Kosovo pentru meciul cu România

Selecționerul naționalei României se teme de faptul că cel puțin jucătorii din Kosovo vor fi mult mai conectați la joc, deoarece au fost angrenați în meciuri importante până în weekend-ul trecut, în campionate de top ale Europei.

ADVERTISEMENT

”În plus, deși nu ne place să acceptăm, Kosovo are un avantaj în raport cu noi. Are foarte mulți jucători care au activat chiar până în weekend-ul trecut în campionate puternice, precum Serie A, Ligue 1, în Turcia, la Galatasaray, echipă care a câștigat campionatul.

Au fost jucători angrenați în lupte importante. Iar asta îi ține motivați și conectați. Există riscul să aibă un tonus de joc mai bun ca noi, care am terminat mult mai repede. Dar e momentul în care trebuie să demonstrăm lucruri și toate aceste aspecte trebuie să meargă în plan secund”, a mai spus Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Echipa națională a României a intrat în linie dreaptă pentru pregătirea partidelor de foc cu Kosovo și Elveția, dar de la primul antrenament au lipsit Dennis Man, Valentin Mihăilă, Mario Camora și Nicolae Stanciu. Fotbaliștii de la Parma au ajuns abia marți dimineață în România din Italia, fundașul stânga de la CFR Cluj a acuzat probleme medicale ușoare, iar Stanciu va sosi pe 10 iunie după partida celor de la Wuhan Three Towns.