Edi Stanciu a vorbit pentru prima dată despre accidentarea la spate suferită la Splash! Vedete la apă. Acesta a făcut o săritură și a aterizat pe spate.

Cunoscutul dansator a recunoscut că a trecut prin momente dificile, pentru că lovitura a fost destul de puternică.

A avut nevoie de tratament pentru a-și reveni. Acum trebuie să-și facă și un RMN pentru a vedea dacă totul este bine.

Edi Stancu a vorbit despre accidentarea suferită în emisiunea Splash. “A fost greu”

Edi Stancu a fost unul dintre cei mai buni concurenți din acest sezon de la A fost însă urmărit de ghinion, pentru că s-a accidentat destul de grav.

A făcut o săritură și a aterizat pe spate. A avut nevoie urgent de intervenția medicilor și a fost luat în acel moment cu targa.

Cunoscutul coregraf a recunoscut că recuperarea a fost destul de grea. A avut nevoie de aproape două luni de tratament, pentru că durerile erau destul de mari. A făcut fizioterapie, dar și alte proceduri. Acum, va mai face și un RMN pentru a vedea cum stau lucrurile.

Ce spune Edi Stancu despre accidentarea suferită

Coregraful a declarat că s-a bucurat atunci când i s-a propus să participe la cunoscuta emisiune de la Antena 1. Nu s-a gândit niciodată că s-ar putea să pățească așa ceva. Acesta a recunoscut că recuperarea a fost destul de dificilă, lovitura fiind puternică.

“A fost mișto, chiar dacă s-a terminat rău. Eu m-am dus acolo să-mi fac treaba, mie îmi place să învăț lucruri noi. În lumea mea eu predau, acolo luam lecții de la antrenorii de sărituri și am venit cu inima deschisă…

Am făcut fizioterapie până acum. Cam două luni de fizioterapie am deja, săptămâna asta sunt programat la un RMN și dacă e bine, mai fac doar gimnastică și e ok. Am stat la aparate. A fost greu!” a declarat Edi Stancu

Emisiunea Splash! Vedete la apă a fost câștigată de Acesta a primit premiul cel mare de 10.000 de euro.

“Am cunoscut niște oameni aici care mi-au dat niște emoții pe care le-am trăit de mult și mulțumesc în primul rând că am putut să am ocazia de a participa la acest show minunat”, a spus Pulhac cu ochii în lacrimi.