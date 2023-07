Editorial Horia Ivanovici. CTP are dreptate: presă de turmă!

Situația, pe scurt. Gigi Becali a făcut un comentariu, pentru Pro Sport, despre rezultatele sub așteptări ale recordmanului . Colateral, patronul fecesebist i-a amintit și pe Cristian Tudor Popescu, respectiv Radu Banciu, dar nu pentru fapta că aceștia l-ar fi demolat pe Popovici în media, ci pe ideea că, „dom’le, să fac și eu ca Banciu și CTP, care de regulă sunt excesiv de critici la adresa tuturor, a campionilor în cazul de față? Uite că io, Becali, îl susțin pe românul nostru, îl ridic și îl consider în continuare un fenomen, nu ca ăștia…” Asta a fost, de fapt, nuanța declarațiilor spumosului Gigi, nicidecum că domnii Banciu și CTP l-ar fi făcut zob pe undeva, prin presă, pe puștiul de numai 18 ani…

Ce l-a dezamăgit pe Cristian Tudor Popescu

, valorosul jurnalist Cristian Tudor Popescu s-a arătat nedumerit și iritat de întregul context, smulgând perciunii altor cinci publicații, la pachet cu șeful stelist. CTP, pe care în nenumărate rânduri l-am admirat pentru părerile lui curajoase, a dat și câteva exemple de titluri discutabile, care au însoțit remarcile lui Becali, cu acestă ocazie punând la index și Fanatik-ul. „Gigi Becali, reacție despre David Popovici: «El e fenomen! S-a luat de CTP și Banciu»” este titlul ales de colegii mei. Iar aici vezi .

ADVERTISEMENT

La o scurtă analiză pe text, Fanatik n-a mințit, nici măcar n-a exagerat… „S-a luat de” este expresia negru pe alb folosită în titlu, nu sintagme agresive de genul „i-a distrus pe” sau „a dat cu ei de pământ”, ceea ce ar fi fost evident o forțare. Fiindcă, în esență, exact asta s-a întâmplat… Din motive numai pe care doar el le cunoaște, Gigi i-a înțepat pe cei doi oameni de presă, practic, nici mai mult, nici mai puțin, s-a luat de ei. Deci, exagerarea a venit de data asta mai curând din partea lui CTP, când acesta a dat de înțeles în editorial că respectiva presă este „de rahat!” Cel puțin în cazul Fanatik…

„Am fost prea comozi să-i punem sau să gândim alt titlu”

Reputatul ziarist, însă, are mare dreptate pe fond! Facem presă de turmă. Luăm unii de la alții, ne luăm unii după alții! Fără nici cel mai elementar filtru, să nu spun deontologie. Iar din acest punct de vedere, un om vertical precum domnia-sa, care știu că respectă de-o viață ideea de presă onestă, merită scuzele noastre sincere!

ADVERTISEMENT

Am preluat și noi știrea, am agregat-o, am fost prea comozi să-i punem sau să gândim alt titlu, puțin sclipici pe ici, pe colea, și i-am dat drumul liberă prin lume să-i amăgească și pe alții. Încă o copie nereușită, așa cum imitatorul va cădea mereu în penibil, încercând în van să pară că el este originalul. Și nici măcar n-am făcut-o pentru trafic, deși așa ar părea la prima vedere.

Google indexează cu predilecție prima sursă, a doua, hai a treia știre pe subiect, nu când ajungi tu la spartul târgului. Și uite-așa au reieșit vreo 6-7 titluri, aproape identic de proaste, de manipulatoare în esență, pe ideea că, vai, ce război a declanșat Gigi cu CTP-iștii. Hmmm…

ADVERTISEMENT

Asta nu e presă, în cel mai fericit caz shaorma cu de toate!

De acord, domnule Cristian Tudor Popescu, asta nu e presă! În cel mai fericit caz shaorma cu de toate, favorita publicului din Băneasa. Este fix genul de abordare a meseriei de ziarist de care, aici la Fanatik, încercăm să ne distanțăm prin discuții, ședințe, argumente pro și contra, tonuri răstite și, uneori, chiar amenzi.

E clar, mai avem mult nechezol de consumat! O agregare modestă, cu un titlu în esență corect, dar superficial, neinspirat, genul de articol ieftin, care de ani de zile discreditează, precum picătura chinezească, ce-a mai rămas din mass-media de la noi. Banciu și CTP nici măcar n-aveau ce căuta acolo, sincer. Hai la groapa cu furnici… Sau cu nimici, ca să-l citez pe editorialistul Cristian Tudor Popescu.

Repet, nu am nicio reținere, CTP a avut dreptate! Și în fapt ne-a făcut un bine, decretând aspru un avertisment al profesionistului: „Nu ăsta e drumul, băieți!” La Fanatik, am decis să nu ne bosumflăm și să-l ascultăm. Vom încerca să fim mai buni, mai riguroși. Mergem hotărâți mai departe. Publicul nostru chiar merită asta!