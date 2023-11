Ei sunt românii care au lăsat Italia pentru o afacere genială în Vaslui. Cresc un animal considerat mâncarea regilor

O familie de români a demonstrat că se poate și în România și după mai mult de un deceniu petrecut în Italia, a pus pe picioare bazele unei afaceri ingenioase în România. Acum cresc un animal considerat mâncarea regilor.

O familie de români a renunțat la viața din Italia pentru a-și deschide o afacere de succes

După 13 ani de muncă în Italia, o femeie din Vaslui a decis să lase totul în urmă și și să investească tot ce a adunat într-o mică afacere de familie. Birocrația românească și pandemia au descurajat-o, dar în prezent vasluianca este fericită că nu a renunțat.

ADVERTISEMENT

Luminița Cosma, pe numele său, are 52 de ani, iar în 2019, când a revenit pe meleagurile natale și s-a stabilit în satul Deleni, a hotărât împreună cu soțul și fiicele lor să își deschidă o afacere în domeniul creșterii animalelor.

Au cumpărat o casă bătrânească și pe internet au căutat idei de afaceri. Inițial s-au gândit la animale de talie mare, dar și-au dat seama că e dificil. Astfel, soțul Luminiței a venit cu propunerea de a-și înființa la Vaslui o crescătorie de prepelițe.

ADVERTISEMENT

„Sincer să vă spun, eu nici nu ştiam cum arată prepeliţele, nu eram foarte încrezătoare în această idee, parcă îmi era şi frică să mă gândesc.

Românul nostru este obişnuit cu carnea de pasăre, cu carnea de porc, nu multă lume ştie de gustul cărnii de prepeliţe. Soţul meu, fiind mai optimist din fire, a spus că merită să încercăm, pentru că este ceva nou”, a declarat Luminița pentru

ADVERTISEMENT

A vrut să renunțe și să se întoarcă în Italia

Românii și-au început afacerea de la Vaslui cumpărând 150 de ouă de prepelițe. Luminița a dezvăluit că a vrut la un moment să renunțe și să se întoarcă în Italia, dar a decis să lupte pentru visul familiei sale.

„Nu am avut un randament de 100%, ci undeva la 75% . Am zis să le creştem să vedem cum este, apoi ne-am hotărât si facem un nou pas. Am mers la un cunoscut crescător de prepeliţe din judeţul Neamţ, de unde am cumpărat 100 de pui de prepeliţe.

ADVERTISEMENT

Am zis să începem cu puţin, să nu dăm greş şi să pierdem bani. Totul a fost făcut de noi, soţul meu a realizat spaţiile pentru păsări, inclusiv furajele le facem acasă, totul să fie natural. Când am ajuns la 300 de prepeliţe, am decis să începem să vindem produsele.

Primele luni a fost foarte, foarte greu cu vânzarea. În primele trei luni, soţul meu îmi cerea zilnic să fac o situaţie a intrărilor şi ieşirilor pe cheltuieli, dar îmi era groază pentru că cheltuiam foarte mult, iar vânzările mergeau prost”, și-a amintit

Chiar dacă au întâmpinat și obstacole, românii care au început să crească prepelițe la Vaslui au acum 700 de păsări, de la care adună 1000 de ouă pe săptămână. Ei vor să-și extindă afacerea și să acceseze fonduri nerambursabile pentru a construi o hală modernă și să înceapă să distribuie la nivel internațional.

Carnea de prepelițe, considerată hrana regilor

În gastronomie, carnea de prepelițe este printre cele fine și apreciate. Are un conținut scăzut de grăsimi și colesterol caracteristic, fiind recomandată persoanelor care suferă de obezitate, colesterol mărit sau țin un regim alimentar de curățare.

Carnea de culoare roșiatică este bogată în proteină, acizi grași polinesaturați buni, fosfor, fier și cupru, zinc, seleniu, vitamina B3 și vitamina B6. A fost consumată încă din cele mai vechi timpuri, iar regii egipteni o serveau la banchete importante și era considerată o delicatesă.