El e atacantul pe care-l vrea FCSB. „Dacă-l transferă, dau în scris că iau titlul la pas”

dar patronul El a apreciat doar rezultatul final, nu și modul cum s-au exprimat pe teren fotbaliștii pregătiți de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Ally Samatta, super atacantul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB

Prin urmare, patronul FCSB vrea să mai aducă la echipă doi jucători de mare valoare, pentru care e dispus să facă un efort financiar consistent. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, el

Gigi Becali nu a vrut să spună numele vârfului aflat în vizor, dar el a fost dezvăluit de Horia Ivanovici: „Apropos de atacantul despre care Gigi Becali spunea că a făcut o ofertă de 800 de mii de euro, avem deja un nume. Pe surse… E vorba despe Ally Samatta, un jucător care a evoluat și prin Vest, a jucat și prin Turcia. E singurul atacant african de la PAOK, un jucător extrem de interesant”.

Apoi, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a venit cu noi informații despre jucătorul african, despre care se spune că ar reprezenta o adevărată lovitură pentru FCSB dacă ar reuși să-l transfere.

„Se pare că se leagă lucrurile. Ally Samatta este atacantul de care spune Gigi Becali. Am mai luat referințe și am aflat că e formidabil. Am vorbit cu cineva care mi-a spus că «dacă FCSB îl pe Ally Samatta, dau scris că va câștiga campiontul cu cinci etape înainte de final!».

Este din Tanzania, are un metru și 83 de centimetri, joacă la PAOK. Acum m-am prins eu de ce Gigi Becali a văzut meciurile lui Răzvan Lucescu. Abia acum am făcut legătura. Că nu avea de ce să ne spună Gigi Becali brusc de Răzvan Lucescu…

Deci Ally Samatta se pare că este superatacantul pe care îl vrea FCSB. Mi-a scris un prieten care se pricepe: «Crede-mă, dacă îl iau, nu le mai stă nimeni în față!».

Are 30 de ani, dar cică e un fotbalist extraordinar. Cotă de 2,5 milioane de euro… ”, aspus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

