Andrei Vochin, dezamăgit după Dinamo – FCSB: „Derby prin ziare. Derby prin peluze. Și cam atât”

1. VAI DE MINE ȘI DE MINE. Am văzut peste cincizeci de meciuri între „roș-albi” și „roș-albaștri”, că doar n-am îmbătrânit degeaba, dar nu prea îmi amintesc să fi fost martorul unei Uneori, adrenalina nesfârșită din confruntarea marilor orgolii bucureștene a copleșit jocul în sine, chiar dacă Dar parcă niciodată n-a fost ca aseară.

Andrei Vochin, dezamăgit de derby-ul Dinamo – FCSB: „Un meci fad”

2. FCSB NU ȘTIE, DINAMO NU POATE. În urma acestei triste evidențe a rezultat cu o posesie stearpă a oamenilor din Berceni (72% în prima repriză, 60% până la final) și cu o echipă dinamovistă betonată în apărare, schimbare de stil cu care Burcă a încercat să facă și altceva pentru a-și salva postul și grupul. N-a ieșit decât un meci cu 6 șuturi pe poartă (2-4), cu o singură ocazie importantă în prima repriză (Abdalah pe contraatac) și cu alte 2-3 situații în partea a doua.

ADVERTISEMENT

3. HAMAS vs HEZBOLAH. Din păcate, doar la propriu. Văzând cantitatea impresionantă de materiale pirotehnice am avut o clipă senzația că Israelul n-a plecat de la București. La ei, la SUD e Hamas, iar la NORD e Hezbolah. La noi, la SUD ȘI NORD e fenomenul ultras, pe care mă străduiesc să-l înțeleg de vreo 50 de ani. Bine măcar că n-a fost rănit nimeni. Asta o să spunem până când n-o să mai putem să spunem. Iar atunci să vezi meci al vinovățiilor între jandarmi și stewarzi. Ăla derby, fraților!

4. PĂCAT DE PRESĂ. Un Dinamo – FCSB nu se joacă doar 90 de minute. El începe cu o săptămână înainte și durează cel puțin una după. Terenul nu e gazonul, ci ecranul device-urilor pe care curg știrile, poveștile, interviurile, reportajele, analizele și oricare alte genuri jurnalistice mai noi sau mai vechi. Oamenii sunt avizi de informații, iar jurnaliștii se înghesuie să le ofere. Se trăiește fotbal în România. Din păcate, mai mult cel vorbit.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin: „Dinamo nu e o surpriză neplăcută, ci o normalitate a situației în care a ajuns”

5. FCSB NICI N-ARE CUM SĂ ȘTIE. cât antrenorul principal, Pintili, e de fapt team-managerul echipei, iar cel care deține licența PRO, Charalambous, așteaptă, ca Dan Spătaru, ”să sune telefonul”. În acest context înălțător și definitoriu, FCSB se salvează exclusiv valorii individuale a jucătorilor. Reuniți într-un lot evaluat la 30 de milioane, cu 10 mai mult decât oricare alt competitor din Superliga.

6. HINGHERUL. Aseară, cel care a ieșit la rampă a fost Băiatul ăla care lovise și în tur și se alesese cu un telefon mobil performant. Nu din partea generosului patron, ci de la minunații ultrași cărora li se permite orice. Păcat că nu l-a păstrat, pentru că traiectoria șutului lui, care a decis meciul, ar merita să devină virală. Același Florinel care se pare că vrea să arate de fiecare dată când joacă împotriva ”câinilor” că prin Brăila nu sunt doar dinamoviști.

ADVERTISEMENT

7. DINAMO NICI NU ARE CUM SĂ POATĂ. Are un lot subțire rău, cu o valoare de piață apropiată locului pe care se află. Aseară, primul ”11” a valorat, conform transfermarkt, la 3,55 milioane de euro. Florinel Coman singur face 4 milioane.

Dacă reducem totul la cotații, Dinamo nu e o surpriză neplăcută, ci o normalitate a situației în care a ajuns. Brandul și iubirea fanilor nu sunt suficiente pentru a spera la salvare. Etapele trec, echipa nu acumulează puncte, iar viitorul pare sumbru. Mai mult decât atât, aseară, la startul derbyului, roș-albii ne-au prezentat doar doi români (Costin și Amzăr) și 9 străini. Din păcate de fotbal. Ce au produs ei? Doar 3 puncte din ultimele 11 etape și nicio victorie din august încoace. Atunci erau 38 de grade, acum mai avem puțin și vin colindătorii.

ADVERTISEMENT

Dinamo, o altă pagină de istorie neagră

8. CORNERUL LA FIRUL IERBII. Unul dintre acești băieți aduși de peste mări și țări este Gregorio. Un tip de 28 de ani, venit de prin ligile inferioare portugheze, cotat la numai 200.000 de euro. N-am văzut de mult un jucător desemnat să execute loviturile de colț care să bată 4 la rând la fel de prost, pe jos, în primul adversar. La copii se permite mutarea locului de execuție mai în centrul terenului dacă se constată că puștiul nu are forță. Când bate Gregorio simt aceeași nevoie.

9. CÂT TIMP MAI ARE BURCĂ? Antrenorul lui Dinamo încă trăiește de pe urma miracolului promovării. Fiecare săptămână scursă pare o recompensă pentru tot ce a făcut. Realitatea e că astă-vară s-a cam pierdut timpul cu speranța aceea utopică de a nu plăti datoriile istorice. Clubul n-a putut transfera, iar Burcă probabil că n-a mai putut alege. Doar a cules niște jucători, că fotbaliști nu se pot numi. Astfel, tot lotul lui Dinamo a ajuns să valoreze doar 6,55 milioane de euro. În dezavantajul lui Burcă stă însă o altă socoteală. Aceea care arată că Oțelul valorează 6,1 milioane, iar Iașiul 6,38 milioane. Iar amândouă au puncte mult mai multe decât roș-albii. Poate pentru că antrenorii lor nu par esteticieni, ci salahori ai fotbalului?

10. DAR DJOKOVICI? Trecând în cealaltă tabără, aceeași întrebare merită pusă pentru ”mijlocașul-cu salariu-mare-și-care-fuge-de-minge”. Discret în joc, pendulând prin fața fundașilor centrali, autorul unei pase de 5 metri direct în tușă în minutul 15, Damian nu pare să-i fi făcut o duminică seara tihnită angajatorului său. Aseară a fost schimbat la pauză pentru a 5-a oară în Superliga, semn de nervi întinși ai unui patron a cărui principală calitate nu-i nicidecum răbdarea. Dacă mai adăugăm alte 4 meciuri în care a luat loc pe bancă, atunci e posibil ca socoteala contabilă a raportului calitate-preț să genereze cât de curând divorțul.

11. ȘI, TOTUȘI, DINAMO FACE ISTORIE. E adevărat, neagră, dar ziua de 26 noiembrie 2023 va rămâne un reper de acum înainte. În toată istoria fotbalului nostru, o singură echipă avea palmares pozitiv în fața celor de la Steaua/FCSB în jocurile din campionatul național. Până aseară, Dinamo conducea cu 49 victorii la 48. Încă de la primul meci, câștigat cu 1-0, pe 21 noiembrie 1948, roș-albii au fost la cârma confruntărilor directe. Ieri însă, un alt 1-0, dar pentru roș-albaștri, a făcut ca Dinamo să piardă și această supremație. Altă pagină de istorie neagră, după retrogradarea în premieră din 2022. Se poate și mai rău?