„El e Ghezali de la FCSB” Transferul lui Gigi Becali, luat la bani mărunți. „Are calitate, dar a jucat la echipe mici”

Luis Phelipe a fost scos pentru al doilea meci la rând la pauză. . Patronul liderului nu este însă singurul dezamăgit de atacantul în vârstă de 22 de ani.

Luis Phelipe, comparat cu Lamine Ghezali: „Îi trebuie sânge în instalație”

Luis Phelipe are trei goluri și trei pase de gol în această ediție de SuperLiga, toate în tricoul lui Poli Iași. Brazilianul n-a reușit încă să fie eficient la FCSB, deși, în pauza de iarnă, a furat toate privirile în amicalul cu Sturm Graz.

„Sunt jucători și jucători. Jucători care se adaptează foarte repede la un club cu pretenții foarte mari unde jucătorul trebuie să aibă o continuitate maximă. Nu poți să ai oscilații de formă când joci la FCSB sau la Dinamo.

(n.r. – abia a venit) Lăsați că și au am plecat din România și când am ajuns acolo m-am adaptat. Nu ai timp. La FCSB nu este timp de adaptare 6 luni. Păi ce îl așteaptă nea Gigi 6 luni? Nu l-a așteptat pe Rotariu pe care îl știa foarte bine și știa ce calitate are.

Nu te așteaptă. Acolo omul investește, îți dă niște bani, trebuie să ai randament din prima. Psihologic, la echipele mari, lucrurile stau altfel. Nu trebuie să ai oscilații de formă”, a declarat Florentin Petre, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care e luni, marți și vineri, LIVE pe , de la ora 10:30.

Luis Phelipe a ajuns în România în 2023, la Poli Iași, din postura de jucător liber de contract. În prezent, conform transfermarkt.com, valoarea sud-americanului este de 500.000 de euro.

„Eu am încredere că va reuși. Sunt jucători pe care trebuie să îi aștepți să se adapteze, dar nu e timp. S-ar putea să nu se ridice la nivelul competiției de nivel înalt. Acolo depinde doar de el.

A dat randament la o echipă mică, dar bună. Când a ajuns acolo (n.r. – la FCSB), într-un vestiar greu, cu valori apropiate. Acolo trebuie să ai sânge în instalație ca să reziști. Deocamdată, așteptăm”, a adăugat Petre.

„N-are decât instalație. Eu nu l-am văzut jucător de FCSB cât l-am văzut la Iași”, s-a amuzat Răchită. „Știi cu cine seamănă? E mai bun, dar tot stilul ăla de mingicar, seamănă cu Ghezali. Luis Phelipe e Ghezali de la FCSB”, a concluzionat Horia Ivanovici.

