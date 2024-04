El e Gică Hagi al gaming-ului! A devenit campion mondial la jocul preferat al unui fotbalist al FCSB

Mihai Ivan a reușit la 24 de ani să devină primul român din istorie campion mondial la Counter-Strike, unul dintre cele mai cunoscute jocuri virtuale din lume, preferat de foarte mulți fotbaliști.

Mihai Ivan, primul român campion mondial la Counter-Strike

Mihai Ivan a reușit să câștige cea mai importantă competiție de Counter-Strike 2 din lume alături de echipa NAVI la Copenhaga, Danemarca. Cunoscut și sub porecla de „iM”, românul și coechiperii săi au reușit să se impună cu 2-1 în fața celor de la FaZe clan.

Această reușită echivalează cu ceea în fotbal ar fi câștigarea Ligii Campionilor sau a unui turneu final. Recompensa este și ea pe măsură. Echipa câștigătoarea a încasat nu mai puțin de 500.000 de dolari.

Bucuria a fost una uriașă, iar fanii săi, apropiații și prietenii l-au așteptat în număr mare la aeroportul Otopeni, care s-a transformat pentru câteva momente într-o tribună a unui stadion: „iM pentru noi, tu ești Gică Hagi 2”, i-au strigat câteva zeci de oameni care au venit să îl întâmpine.

Mihai Ivan, mărul discordiei între un YouTuber și un jucător al FCSB

Counter-Strike, alături de FIFA, e unul dintre jocurile cele mai apreciate de către fotbaliști, care petrec mult timp în cantonament, prin hoteluri sau acasă și se relaxează jucând astfel de jocuri video. Deian Sorescu este unul dintre cei mai mari fani ai acestui joc.

Și la FCSB sunt amatori: Florinel Coman, Darius Olaru sau Ionuț Panțîru, care tocmai .

Acesta i-a cerut să meargă împreună la „Major”, adică la Counter-Strike Major Championships, competiția câștigată chiar de Mihai Ivan. De altfel, jucătorul FCSB-ului chiar a promovat un turneu caritabil de Counter-Strike, a apărut pe afișul competiției și chiar s-a băgat la jocul video cu împușcători sub pseudomnimul „Panti96”.

Cum a decurs dialogul dintre cei doi: „Mergi cu mine la Major?”

Ţincuşe: „C***e, am greșit numărul, b***-**-aș p*** în gura ta. Mergi cu mine la Major?”

Panțîru: „Nu merg la niciun Major, am mâna în ghips. Am orteză la mână. M-am lovit ieri la antrenament”

Țincușe: „Hai, Panțîre, b***-**-aș p*** în gura ta. Vino cu mine la Major”.

Panțîru: „Bă, am mâna în orteză. Ești prost?”

Țincușe: „Panțîre, b***-**-aș p*** în orteza ta. Îmi cer scuze că am sunat-o pe nevastă-ta”.

România a avut cea mai bună jucătorare din lume la Counter Strike în 2023

Ana „ANa” Dumbravă, în vârstă de 23 de ani, a fost recunoscut anul trecut drept cea mai bună jucătoare de pe planetă de CS:GO. „Balonul de Aur” al gaming-ului a primit marele trofeu într-o gală fatuoasă la Stockholm.

Românca s-a impus în finală fața braziliencei Olga Rodrigues și a rusoaicei Ksenia Kluenkova: „Sper ca prin acest trofeu să inspir mai multe femei să se alăture industriei gamingului. În al doilea rând, doresc să le mulțumesc colegilor de echipă pentru că m-au ajutat să devin o jucătoare mai bună, o persoană mai bună.

Le mulțumesc organizatorilor, familiei și prietenilor mei, tuturor celor care au contribuit la îndeplinirea visul”, a mai spus Ana.

Gaming-ul și ESports e luat din ce în ce mai serios în lumea sportului

Neluat în serios la început, gaming-ul devine din ce în ce mai apreciat, iar cluburile de fotbal au început .

Este arhicunoscută și povestea lui Jann Mardenborough, un puști englez pasionat de jocuri video pe simulator și care a ajuns să participe la celebra Cursă de 24 de ore de la Le Mans și care a ajuns subiectul unui film lansat pe platforma Netflix.

Cem Bolukbași a intrat de asemenea în istorie după ce a devenit primul pilot care de la un simulator de joc ajunge la volanul unui monopost de Formula 2. La vârsta de 23 de ani a debutat pentru echipa de F2 Charouz Racing System.

„Dacă n-aș fi fost parte a curselor virtuale de Formula 1, nu aș fi avut niciodată șansa să intru într-un monopost adevărat”, a declarat în 2022 tânărul pilot care până în 2019 a concurat doar în competiții de Esports.

