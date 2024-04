Legăturile dintre Ionuț Panțîru și youtuberul ”Stresu”. S-au împrietenit în comunitatea esports

purtat în noapte, pe contul unuia dintre cei mai apreciaţi gameri din YouTube-ul românesc. FANATIK a aflat cum a ajuns Ionuț Panțîru să intre în legătură cu Alexandru Ţincuşe, cunoscut în comunitatea Counter-Strike sub numele ”Stresu”.

Legăturile dintre Ionuț Panțîru și youtuberul ”Stresu”

Ionuț Panțîru este un pasionat jucător de Counter-Strike, iar Alexandru Ţincuşe este fan înfocat FCSB. Astfel cei doi au devenit buni prieteni. Relația lor este atât de strânsă încât Ionuț Panțîru a ajuns să promoveze pe instagram calculatoarele făcute la comandă de Alexandru Ţincuşe ”Stresu”, special pentru jocuri.

Mai mult, în noiembrie 2021 pe când Panțîru era accidentat, youtuberul l-a convins pe fotbalistul de la FCSB să participe la promovarea unui turneu caritabil de Counter-Strike. Panțîru a apărut pe afiș în tricoul FCSB și a participat la joc, cu indicativul ”Panti96” și fotografia lui, alături de profesioniști ai jocurilor video cu împușcături, dar și de câțiva influenceri.

Cu o zi înaintea meciului Farul – FCSB (0-1), disputat duminică, 31 martie, în etapa a doua din play-off-ul SuperLigii, Ionuț Panțîru, indisponibil pentru partida de la Ovidiu, a intrat în direct în timpul unui stream pe canalul de Youtube „Str3su”, care îi aparține lui Alexandru Ţincuşe, iar între cei doi a rezultat o conversație suburbană.

Ionuț Panțîru, înjurături pe Youtube: „Bă, dereglatule, tu ai sunat-o pe nevastă-mea la ora asta? F***-**-n gură”

Ţincuşe: „Panțîre, spune!”

Panțăru: „Bă, dereglatule, tu ai sunat-o pe nevastă-mea la ora asta? F***-**-n gură”.

Ţincuşe: „C***e, am greșit numărul, b***-**-aș p*** în gura ta. Mergi cu mine la Major?”

Panțîru: „Nu merg la niciun Major, am mâna în ghips. Am orteză la mână?”

„Iar s-a accidentat?!”, a fost replica unui alt individ, aflat în studiou împreună cu Alexandru Ţincuşe.

Panțîru: „M-am lovit ieri la antrenament”.

Țincușe: „Hai, Panțîre, b***-**-aș p*** în gura ta. Vino cu mine la Major”.

Panțîru: „Bă, am mâna în orteză. Ești prost?”

Țincușe: „Panțîre, b***-**-aș p*** în orteza ta. Îmi cer scuze că am sunat-o pe nevastă-ta”.

Panțîru: „Nu merg, mă. Ești dereglat. Nu o mai suna pe nevastă-mea la ora asta. Hai, pa, că ești mort!”

Ionuț Panțîru este mare pasionat de Counter-Strike. Joacă sub denumirea ”Panti96”

Pe lângă limbajul vulgar folosit de Ionuț Panțîru și Alexandru Ţincuşe, a mai sărit în atenție invitația lansată de youtuber și refuzată de fotbalistul lui FCSB de a merge la ”Major”. Este vorba despre turneele Counter-Strike Major Championships, un circuit care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, cu premii de 2.000.000 de dolari.

Ionuț Panțîru joacă CS sub denumirea ”Panti96”, fotbalistul fiind născut în 1996.

Potrivit site-ului , Alexandru Ţincuşe ”Stresu” câștigă din YouTube circa 5.000 de euro pe lună.

după o accidentare gravă la genunchi, care l-a ținut departe de gazon aproximativ doi ani și jumătate.

pentru sprijinul pe care aceasta i l-a acordat în perioada de recuperare. Este vorba despre despre Alexandra Ioana Banciu, o jucătoare de handbal care a evoluat și în naționala României la nivel de junioare.

Horia Ivanovici l-a criticat dur pe Ionuț Panțîru: ”Nivelul IQ-ului pare să fie foarte scăzut”

Episodul a fost dezbătut și la FANATIK SUPERLIGA, iar realizatorul emisiunii,

„Nu poți să vorbești cu dereglatule și cu alte asemenea expresii. Tu fotbalist la FCSB… Nu vorbesc de faptul că ești numai accidentat… Îți doresc însănătoșire grabnică! Te cobori la un nivel prea jos. Și acum înțeleg de ce nu joci la un nivel înalt.

Pentru că, din păcate, nivelul IQ-ului pare să fie foarte scăzut. Trebuie să fii inteligent să joci la un nivel înalt. Să joci la FCSB… Doamne ajută să te refaci, îmi pare rău că ești accidentat. Dar nu poți să ai limbajul ăsta în mod public. Suntem în anul 2024.

Înseamnă că ai niște probleme. Sau că educația lasă mult de dorit. Și atunci te miri de ce nu ești titular sau de ce ești doar speranță de nu știu câți ani, deși ești un băiat foarte talentat. Foarte talentat… Un jucător excelent…

«Bă dereglatule! Ești mort!». Niște expresii, Doamne, Doamne… Rămâi cu gura căscată. Și te mai miri că se uită toți disprețuitor la fotbaliști. Iar unul ca Panțîru întreține această legendă a IQ-0ului scăzut al fotbaliștilor. Și nu e ok. Îmi pare rău, dar sunt foarte dezamăgit. Nu mă mir de ce nu joci. Ăsta e nivelul?”, este discursul-manifest al lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

