“Tricolorii” sunt în grafic pentru calificarea la Campionatul European din 2024, fiind în continuare pe locul doi, cu un punct avans faţă de Israel.

El e titularul naționalei care l-a năucit pe Gigi Becali. „E de 70 de milioane!”

Unul dintre remarcaţii lui Gigi Becali din meciul cu Kosovo este Radu Drăguşin. În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul celor de la FCSB susţine că fundaşul central va pleca pe bani mulţi:

ADVERTISEMENT

“Drăguşin ăsta, o să ajungă jucător de zeci de milioane, sute de milioane. El poate pleca acum pe 20 de milioane de euro dacă îl iau englezii. Dar următorul transfer va fi de 70-100 de milioane. Are forţă, viteză, stă bine în teren.

Are fizic. Tot ce vrei. N-are puţin dribling, ca să iasă cu mingea la picior. Dar nu trece nimeni de el”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

“Bine că n-are mândrie. S-a smerit şi m-a ascultat”

Latifundiarul a fost mulţumit de jocul naţionalei şi l-a lăudat pe Edi Iordănescu. , cel care îi criticase după meciul cu Israel pe Răzvan şi Marius Marin, dar şi pe Deian Sorescu:

“Nu e că am câştigat, am dominat tot meciul. Mingea era la noi. Eu asta vreau la fotbal, să fie mingea la mine. Am spus cu Marinii, n-au mai jucat Marinii (n.r. Marius Marin şi Răzvan Marin).

ADVERTISEMENT

Păi a zis şi Edi că ia toate criticile şi se gândeşte. Bine că n-are mândrie. S-a smerit şi m-a ascultat. Ţi-am zis de Sorescu, l-a scos şi l-a băgat pe Ianis. Nu poţi să îi compari.

Îi mai trebuie puţină viteză. Dar Ianis e cu 10 clase peste Sorescu. Am demonstrat aseară că avem valoare cât de cât. Dacă va găsi formula ideală, putem să ne calificăm de pe locul 1″, a spus Becali.

HORIA IVANOVICI vă așteaptă cu ediții incendiare de FANATIK SUPERLIGA în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, LIVE, doar pe FANATIK.RO. Premiera fiecărei ediții are loc în aceleași zile, ora 17:30, pe canalul de Youtube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT