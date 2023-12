El este bărbatul care a câștigat marele premiu la Loto, iar acum lucrează ca gunoier. A cheltuit toți banii într-un timp record, dar nu regretă nimic

El este bărbatul care la Loto, dar acum lucrează ca gunoier. A cheltuit toți banii într-un timp record, dar nu regretă nimic. A intrat în posesia unor venituri generoase pe când avea numai 19 ani.

El este norocosul care a încasat un câștig uriaș la Loto, dar a pierdut totul. E gunoier, însă susține că nu are niciun regret. Acesta a devenit cunoscut în noiembrie 2002 când a încasat un cec în valoare de aproape 10 milioane de lire sterline.

Se numește Michael Carroll. În prezent, are 40 de ani și locuiește în Scoția, unde a revenit la locul de muncă pe care îl avea înainte să fie bogat. Bărbatul, poreclit „Regele chavizilor”, a cheltuit rapid 9,7 milioane de lire sterline.

Potrivit publicațiilor internaționale, viața i s-a schimbat instantaneu când a câștigat marele premiu de la Loto. Nu s-a uitat deloc la bani și a început să petreacă, mai ales că a prins gustul pentru alcool, substanțe interzise și bordeluri.

În prezent, bărbatul se mândrește că a avut relații intime cu 4.000 de femei și spune că în fiecare noapte îi treceau prin pat cel puțin 8. Din păcate, luxul și opulența s-au terminat pentru el la 9 ani de la câștigarea la .

Michael Carroll, gunoier, dar fără regrete

Michael Carroll susține că nu are niciun regret, în ciuda faptului că a fost părăsit de soție, și-a pierdut casa și toți banii. În urmă cu un an câștigătorul marelui premiu de la Loto a suferit încă o pierdere uriașă.

Sora bărbatului, Zoe Carroll, care primise 1 milion de lire sterline de la fratele mai mic, a încetat din viață. Femeia a murit la vârsta de 43 de ani după ce a fost găsită fără suflare în propria casă, din cauza consumului de droguri.

În plus, bărbatul a fost executat pentru trei pedepse cu închisoarea și a fost chemat în fața judecătorilor pentru mai bine de 30 de infracțiuni. Unele dintre acestea au legătură cu viteza excesivă și cu scandalurile.

Cu toate acestea, britanicul susține că acum este un om schimbat și că nu a mai fost arestat din anul 2010. Spune că nu s-ar mai întoarce la obiceiurile nesănătoase din trecut, precizând că nu a pus niciun ban deoparte pentru creșterea și educarea copiilor săi.

„De când sunt în Scoția nu am mai avut probleme cu poliția. Am fost un cetățean care respectă legea, credeți sau nu. Toate prostiile sunt în trecut. Acum am 40 de ani, nu 19. Nu regret și nu îmi doresc nimic.

Dacă trăiești așa, te gândești mereu: «De ce am făcut asta, de ce am făcut asta» și nu vreau să trăiesc așa. Nu, nu-mi doresc să fi pus niște bani deoparte pentru copii”, a spus Michael Carroll pentru .