El este cel mai zgârcit om. Trăiește de doi ani pe gratis în New York, fără a plăti chirie sau mâncare

RJ este văzut drept cel mai calic din Univers, titulatură care nu-i displace și care pare să-i vină mănușă. De 2 ani stă în New Yorj, unde nu are o locație precisă, în ciuda faptului că este proprietarul unei case. S-a mutat de 50 de ori până acum.

Americanul nu cumpără absolut nimic de mâncare, dezvăluind într-un show de televiziune cum face să nu moară de foame și cum reușește să aibă mereu un acoperiș deasupra capului. Se pare că profită de toate oportunitățile care îi ies în cale.

Mai exact, s-a înscris în diverse programe pentru a primi gratis preparate culinare. În plus, este prezent la toate deschiderile de restaurante, galerii de artă și sesiuni de autografe, unde primește mâncare și știe fiecare happy hour din New York.

Totodată, s-a alăturat unui grup de sprijin pentru fumători pentru a profita de mesele neplătite. Cât despre chirie stă în casele oamenilor care au nevoie de cineva care să le plimbe câinii sau unde are grijă de copiii mici.

„Chiria medie pentru a locui în Manhattan este de aproximativ 3.900 de dolari (3.066 de lire sterline), dar eu am reușit să trăiesc fără chirie în New York în ultimii doi ani. Nu sunt un om al străzii, am o mulțime de case.

Chiar acum stau într-o casă frumoasă din Upper West Side. Am reușit să stau fără chirie din loc în loc, am grijă de copii, de câini, de plante. Aș spune că stilul meu de viață ieftin a început cu părinții mei”, a declarat RJ, notează .

RJ, cel mai zgârcit om din lume

RJ s-a autointitulat cel mai zgârcit om din lume datorită faptului că știe cum să profite de fiecare lucru. Americanul crede că ”gunoiul” unora poate fi o adevărată comoară pentru alții, așa cum este și cazul său în prezent.

Fiecare ban înseamnă enorm pentru el, precizând că nu cerșește și nu cere nimic de la nimeni. Cu toate acestea primește haine și alte obiecte de la persoanele pe care le întâlnește, mai ales de când lucrează ca portar.